Premiata mano protesica italiana, non solo per la tecnologia, ma anche per l’estetica

“Hannes”, sviluppata dai ricercatori del Centro Protesi Inail e dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e firmata dai designer di ddpstudio, ha vinto il premio “Compasso d’Oro 2020” per il design che si rivela indispensabile per aiutare le persone in difficoltà a superare un disagio psicologico e un deficit fisico

Anche la bellezza ha la sua importanza. Lo sanno bene i ricercatori del Centro Protesi Inail e dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) che hanno sviluppato la mano protesica “Hannes” , firmata dai designer Lorenzo de Bartolomeis, Gabriele Diamanti e Filippo Poli di ddpstudio. Si tratta di una mano poliarticolata di nuova concezione, in grado di restituire alle persone con amputazione di arto superiore oltre il 90% delle funzionalità perdute. Con in più un occhio di riguardo per il design, tanto da essersi aggiudicata il premio “Compasso d’Oro 2020” con la seguente motivazione: “Il design si rivela uno strumento indispensabile per aiutare le persone in difficoltà a riappropriarsi del proprio futuro. Tecnologia ed estetica aiutano a superare un disagio psicologico e un deficit fisico”.

Una parte di sé

“Hannes è progettata affinché conformazione, peso e qualità dei movimenti siano quanto più possibile equiparabili a quelli della mano umana, per far sì che le persone amputate percepiscano la protesi come una parte di sé e non come un elemento estraneo” dichiara Emanuele Gruppioni, direttore tecnico dell’Area Ricerca del Centro Protesi Inail. “Controllata tramite intelligenza artificiale applicata ai segnali di contrazione dei muscoli residui dell’arto amputato, rilevati mediante sensori di superficie, Hannes è unica nel suo genere per versatilità e naturalezza nel movimento, elementi che la caratterizzano insieme alla semplicità d’uso”.

Le peculiarità della mano protesica Hannes

La peculiarità della mano poliarticolata Hannes risiede nella sua parte meccanica, come ricorda Lorenzo De Michieli, responsabile del Rehab Technologies IIT-Inail Lab. In particolare in un sistema che le consente il continuo adattamento della presa alla forma degli oggetti afferrati e alle sollecitazioni esterne per una migliore capacità di presa. “Le dita di Hannes sono tutte attive e assumono una postura naturale sia a riposo sia in movimento” continua De Michieli. “Il pollice inoltre, che è orientabile in tre differenti posizioni, permette diverse tipologie di presa necessarie nella vita di tutti i giorni“.

La bellezza oltre l’innovazione

“Il design di Hannes nasce da uno studio approfondito delle proporzioni, delle posture e dell’ergonomia, attraverso un lavoro di ibridazione di varie discipline: dall’arte rinascimentale agli studi antropometrici; dal confronto con gli ingegneri biomedici a quello con i produttori di manichini per l’haute couture” raccontano i tre fondatori di ddpstudio, Lorenzo de Bartolomeis, Gabriele Diamanti, Filippo Poli. “Vogliamo che le persone desiderino utilizzare Hannes per la sua bellezza, oltre che per l’alto grado di innovazione. Il design, senza nascondere la sua natura tecnologica, ha forme e proporzioni tali da creare una perfetta armonia con il corpo. L’obiettivo è stato quello di avvicinare la robotica all’uomo, per migliorare la vita di chi la usa quotidianamente”.