Infermiere di comunità, le Regioni approvano le linee guida

Donato Toma (Conferenza Regioni): "Potrà in sinergia con il medico di famiglia meglio integrare i servizi sanitari e fornire una prima risposta indispensabile per il corretto svolgimento delle cure"

“Le Regioni hanno approvato le linee guida per l’introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità”, dichiara Donato Toma, che ha guidato il 10 settembre la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Prendersi cura del territorio

“Si tratta – spiega Toma – di un’evoluzione importante nell’assistenza sul territorio. L’infermiere di famiglia potrà in sinergia con il medico di famiglia meglio integrare i servizi sanitari e fornire una prima risposta indispensabile per il corretto svolgimento delle cure. Lo abbiamo visto in questa pandemia quanto fosse necessario coadiuvare il lavoro di tutti, fin dalle prime esigenze sanitarie. Il Dl Rilancio – continua Toma – permette così di assumere quasi diecimila unità e di distribuirle a livello territoriale ai distretti. Gli anziani con malattie croniche sono coloro che maggiormente potranno usufruire dei servizi di questa nuova figura professionale. Si opera in stretta sinergia con la medicina generale territoriale. Le linee di indirizzo delle Regioni definiscono quindi il ruolo e i compiti, le competenze e la necessaria formazione, favorendo innanzitutto l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi, delineando orientamenti organizzativi e formativi adattabili alle singole realtà regionali, al fine di garantire comportamenti omogenei sull’intero territorio nazionale”.

La figura dell’infermiere di famiglia

Quello dell’infermiere di quartiere o di famiglia è una figura professionale che garantisce presidi sanitari sul territorio con l’obiettivo di alleggerire il carico di lavoro nei pronti soccorso e ospedali. Hanno il compito di sostenere e aiutare pazienti affetti da patologie croniche o disabilità attraverso assistenza periodica a domicilio. Già nel Patto della Salute 2019-2020 si era fatto riferimento a questa figura professionale, che nei fatti esiste da molto tempo, anche se mai normata con leggi nazionali come lo sarà ora. Dal 2004 è presente in Friuli Venezia Giulia, ma anche Toscana, Lazio, Liguria e Piemonte, per esempio, ne hanno regolamentato le attività. Secondo Fnopi (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche) i risultati sono stati evidenti con una riduzione complessiva del 20% dei “codici bianchi” al pronto soccorso, del 10% delle ospedalizzazioni e una riduzione dei tempi di percorrenza dal 33% al 20%. In merito al decreto, la Fnopi era apparsa compiaciuta quando a maggio 2020 il decreto Rilancio è arrivato in Gazzetta ufficiale anche se ha fatto sapere che a regime serviranno almeno 20 mila nuove figure contro le 9600 in più previste dal decreto Rilancio. “Questo – aveva detto Barbara Mangiacavalli presidente Fnopi – è il primo passo: ora si deve proseguire con un modello di assistenza in cui Governo e Regioni prevedano l’organizzazione omogenea sul territorio delle nuove forze. Un passo a cui deve seguire un ampliamento della figura di questi profes-sionisti che deve essere da subito ben definita, strutturata e riconosciuta a livello formativo”.