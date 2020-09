L’Hta in Italia: il ruolo di Agenas

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali risponde ad AboutPharma sul position paper della Società italiana di Health technology assessment (Sihta)

di A cura dell’Ufficio Hta: Innovazione e sviluppo a supporto delle Regioni di Agenas

La posizione espressa dalla Sihta nel Position Paper “Per un sistema italiano di Health technology assessment (Hta)” richiama l’attenzione sull’uso dell’Hta a sostegno delle decisioni nel nostro Paese, tema rispetto al quale il dibattito sembrava essersi sopito e invece, oggi più che mai, si mostra come attuale e centrale, anche alla luce dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

A partire dal 2007 e fino al 2015-2016 diverse attività di Hta in Italia sono state svolte ai vari livelli, e anche in Agenas, senza che vi fosse una regia unica. Dopo il 2015, l’architettura istituzionale ha previsto una molteplicità di attori a cui sono state attribuite funzioni diversificate in ambito Hta, con un coordinamento centrale. In questo quadro, le parti coinvolte avrebbero dovuto lavorare in modo sinergico ed efficace, realizzando gli stessi compiti che Sihta richiama come obiettivi fondamentali dell’Agenzia unica per l’Hta.

Per quanto riguarda Agenas diamo, di seguito, una breve descrizione di ciò che nelle due fasi distinte sopra descritte è stato realizzato dall’attuale Ufficio Hta.

Le attività Hta di Agenas

Il legislatore, a partire dal 2007 ha attribuito ad Agenas importanti funzioni inerenti l’Hta assegnandole un importante ruolo mantenuto, anche dopo il 2015, nel mutato assetto istituzionale seguito alla creazione della Cabina di Regia per l’Hta (CdR per l’Hta, istituita nel 2015 con decreto del Ministero della Salute in attuazione delle previsioni della Legge 194/2014) e all’approvazione del Documento Strategico per l’Hta dei Dispositivi Medici da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome (Intesa Rep. Atti n. 157/CSR 21 settembre 2017).

Nell’ambito dei vari mutamenti relativi all’architettura istituzionale che si è tentato di dare all’attività di Hta per renderla strumento a servizio del decisore ai vari livelli, l’attuale Ufficio Hta di Agenas ha elaborato, solo a livello nazionale, più di 65 documenti di diversa tipologia (Rapid Hta; Report di adattamento; Horizon Scanning report etc). In particolare, tra il 2017 e il 2020 l’Ufficio ha effettuato, su commissione del Ministero della Salute, 20 valutazioni di dispositivi medici, prioritarizzati dalla Cabina di Regia per l’Hta in ambito cardiologico, diabetologico, oncologico etc.

Nell’ambito del network europeo Agenas è stata autore di diverse valutazioni Hta congiunte entro le Joint Action dello European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) finanziate dalla Commissione Europea. Dal 2007, nei primi 8 anni di attività, l’attuale Ufficio Hta ha promosso la diffusione della cultura dell’Hta nelle regioni italiane favorendo la collaborazione interregionale attraverso la costituzione, nel 2010, della Rete Italiana per l’Hta-Rihta (che raccoglieva quasi tutte le Regioni e le PA) attivandosi sia a livello nazionale, coinvolgendo associazioni scientifiche e dei pazienti (partecipazione all’organizzazione della Summer School per Leader civici in Hta con Cittadinanzattiva, con Sihta e Fiaso) sia internazionale. Contestualmente, ha realizzato numerosi documenti di valutazione su commissione del Ministero della Salute (Commissione Unica Dispositivi medici – Cud) anche in collaborazione con alcune Regioni e nell’ambito del progetto Centro di Osservazione delle Tecnologie Emergenti (Cote). Inoltre, attraverso la realizzazione di un Manuale, ha compiuto una sistematizzazione dei metodi e procedure Hta, fondata anche sull’esperienza metodologica e procedurale maturata come membro dello European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) e delle principali società scientifiche e reti internazionali attive in questo campo e di cui l’Ufficio Hta di Agenas è membro attivo da più di 10 anni (EUnetHTA di cui Agenas è partner e membro dell’Exectutive board; Inahta – International Network of Agencies for Health Technology Assessment; EuroScan – International Information Network on new or emerging new technologies e HTAi – Health Technology Assessment International, la principale società scientifica internazionale sull’Hta).

Le tipologie di report Hta previste dal Manuale, sono sia report di Adattamento che report Rapidi, report di Horizon Scanning, oltre che full Hta in linea con la modalità valutativa prevista dall’EUnetHTA Core Model®, strumento metodologico e procedurale alla base della collaborazione europea che articola la valutazione di impatto delle tecnologie sanitarie in domini di analisi molteplici (si veda la definizione di Hta sottoscritta da tutte le principali società scientifiche internazionali e dalla stessa Sihta con la Carta di Trento del 2007).

L’attività di produzione dei report prevede inoltre il coinvolgimento di esperti clinici e non, sia come autori sia come revisori esterni, e dei produttori delle tecnologie, attraverso call pubbliche. Le tecnologie oggetto di valutazione in questo primo periodo sono state segnalate attraverso una sezione dedicata del sito Agenas. Nel 2015 e 2016 per il monitoraggio dei bisogni e delle attività di HTA nelle Regioni italiane, è stata avviata una collaborazione tra Agenas-Ufficio Hta e la stessa Sihta, concretizzatasi con la conduzione di un’indagine nazionale finalizzata al monitoraggio delle attività di HTA esistenti in Italia.

Con il Patto per la Salute 2014-2016 e le delle Leggi di Stabilità 2015 e 2016, cui è seguita l’istituzione della CdR per l’Hta presieduta dal ministero della Salute e l’approvazione del Documento strategico da parte della Conferenza Unificata, a partire dal 2015, è stato delineato un nuovo modello istituzionale di cooperazione tra livello centrale e livello regionale per la valutazione delle tecnologie sanitarie denominato Programma Nazionale Hta (Pnhta). In questo nuovo quadro normativo, all’Agenas sono state attribuite una serie di attività di supporto alla CdR per l’Hta, alcune implementate e altre da implementare in base all’interazione con la CdR per l’Hta e agli altri attori coinvolti. Tra i compiti attribuiti al nostro ente nel Pnhta è prevista la predisposizione di un sistema di notifica dei bisogni valutativi (disponibile all’indirizzo http://bvts.agenas.it/), la lista delle tecnologie da sottoporre alla prioritizzazione da parte della cabina di Regia per l’Hta, la lista delle tecnologie escluse con relativa motivazione, l’istituzione dell’albo dei Centri Collaborativi, il coordinamento dei report nazionali commissionati dalla CdR per l’Hta, la predisposizione di template e format condivisi da utilizzare per la reportistica.

Conclusioni

L’Ufficio Hta dell’Agenas ha accumulato negli anni una vasta expertise nell’ambito dell’Health Technology Assessment basata sull’applicazione di un metodo rigoroso e condiviso, sia a livello nazionale sia internazionale. È indubbio che esistano criticità nell’attuale assetto e si ravvisa la necessità di attivare sinergie e interazioni ai vari livelli istituzionali volte a definire un nuovo ruolo per l’Hta, improntato ai fondamentali principi di trasparenza e indipendenza e basato sull’applicazione di un metodo scientifico rigoroso, al fine di incidere nelle attività di governance delle tecnologie sanitarie, come già accade in altri Paesi Europei ed extra europei con l’obiettivo fondamentale di fornire ai cittadini le migliori e più efficaci tecnologie sanitarie per la tutela della salute.

La tabella: Attività di Agenas di supporto alla Cabina di Regia per l’Hta

