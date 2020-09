Recovery Fund, Speranza: per la sanità la parola chiave sarà “prossimità”

In audizione alla Camera, il ministro spiega che per il Ssn si lavorerà su “cinque assi fondamentali”: territorio, ospedali in rete, salute e ambiente, conoscenza e innovazione digitale. “Non sarà un piano di emergenza, ma un progetto di riforma per il prossimo decennio”

Una sanità “di prossimità”, più vicina ai territori e ai cittadini. È quella che il ministro della Salute, Roberto Speranza, immagina per il dopo Covid. Ed è il principio che dovrebbe guidare gli investimenti in arrivo con il Recovery Fund. “Vorrei che la parola chiave, la parola madre, del piano di investimenti sul Recovery Fund, fosse la parola ‘prossimità’, cioè ricominciare a pensare un Servizio sanitario nazionale prossimo, vicino, nell’immediatezza delle esigenze del cittadino”, ha detto il ministro davanti alla Commissione Affari Sociali di Montecitorio. “Gli obiettivi fondamentali che vogliamo perseguire – ha aggiunto – sono ridurre le disuguaglianze territoriali. Il cuore della riforma che l’Italia vuole mettere in campo è provare a superare le disuguaglianze che rendono il diritto a cura, riabilitazione e prevenzione non uguale per tutti i cittadini”.

Cinque assi per la sanità

Speranza ha spiegato che, nell’ambito della discussione su come utilizzare le risorse del Recovery Fund, il Governo pensa a una “piano basato su cinque assi fondamentali” per la sanità. “Tre sono assi verticali e due trasversali”, ha detto Speranza, che poi ha chiarito: “I tre assi verticali sono: territorio e sanità di prossimità; ospedali in rete; salute e ambiente. I due assi trasversali sono: conoscenza per la salute e innovazione digitale per il Servizio sanitario nazionale”.

Entro il 15 ottobre il Governo dovrà presentare le linee guida del piano organico per accedere al Recovery Fund, mentre il piano vero e proprio sarà consegnato all’Europa a gennaio 2021. “Uno spostamento che ci permetterà di affinare le proposte e avere orientamenti e spunti sia dal Parlamento che dai soggetti sociali e in particolare con coloro che lavorano nel mondo della salute”, ha detto il ministro.

La salute è uno dei 7 punti chiave della strategia del Governo

Il 9 settembre scorso il Comitato interministeriale per gli Affari europei ha licenziato delle “macro linee guida” sul Recovery Fund, un base su cui innestare poi le proposte dei vari ministeri. “Con piacere sottolineo che tra le sette mission, i sette cluster individuati, ve ne è uno intitolato semplicemente Salute. Credo – ha aggiunto Speranza – sia un segnale importante che indica l’intenzione del governo di investire sulla salute. Si tratta ora di riempire di contenuti questa indicazione di progetto”.

Una riforma di lungo periodo

Il Recovery Fund, secondo il ministro, non è solo una risposta all’emergenza, ma anche un’opportunità per riforme e impegni a lungo termine. “Non presenteremo – ha sottolineato – un piano per l’emergenza ma un progetto di riforme per il prossimo decennio. Abbiamo l’opportunità di portare insieme riforme e investimenti, siamo di fronte a un inedito”. Speranza ha fatto anche riferimento alla necessità di “trovare strumenti per attirare investimenti da parte di aziende internazionali”. Tema caro all’industria farmaceutica, dei device e delle biotecnologie. Tant’è che il ministro aggiunge: “Dobbiamo attrarre investimenti delle aziende farmaceutiche a livello mondiale. Nei prossimi cinque anni ci saranno mille miliardi di investimenti privati delle aziende farmaceutiche in ricerca e sviluppo, dobbiamo essere attrattivi”.