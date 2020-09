Covid, Astrazeneca riprende i test e la Cina inizia a cercare acquirenti per il suo vaccino

Le autorità regolatorie britanniche, dopo aver condotto le indagini di approfondimento, hanno dato il via libera alla ripresa dei test. Intanto le aziende cinesi si guardano intorno per trovare nuovi clienti disposti a comprare i loro vaccini

Dopo lo stop e la bomba mediatica che ha investito la società anglo-svedese, Astrazeneca riprende la sperimentazione del suo candidato vaccino in Gran Bretagna e contemporaneamente numerosi stati extraeuropei iniziano a guardarsi intorno per trovare produttori da cui rifornirsi. La Cina è in cima alla lista.

Astrazeneca riprende i test

Le autorità regolatorie britanniche, dopo i dovuti accertamenti, hanno constatato che il prodotto di Astrazeneca non presente al momento rischi per la salute e che il caso del volontario che ha presentato gravi effetti collaterali non era collegato alla sperimentazione del vaccino. Irbm di Pomezia, aziende italiana che collabora alla realizzazione del profilassi da Sars-Cov2, ha fatto sapere che la decisione tempestiva (poco più di 24 ore dall’inizio degli accertamenti) della commissione d’inchiesta ha dimostrato nei fatti che il caso avverso non era in nessun modo collegato ai trial.

Le aziende cinesi a caccia di acquirenti

La corrispondente del New York Times a Pechino Sui-Lee Wee ha scritto che la Cina sta ampliando di molto il suo raggio d’azione per trovare possibili nuovi acquirenti per il suo vaccino, anzi, i suoi vaccini, dato che più di ogni altro Paese al mondo ha al momento quattro candidati in fase finale di sperimentazione (gli Usa ne hanno tre ad esempio). La mossa non è soltanto commerciale, ma ha come obiettivo quello di “farsi degli amici” e quindi sfruttare il vaccino come grimaldello diplomatico. Wee spiega che le Filippine avranno un accesso più rapito al prodotto e che alcuni Paesi dell’america latina e dei Caraibi hanno ricevuto un prestito di un miliardo per potersi comprare le scorte necessarie. Lo stesso Bangladesh si è accordato per 100 mila dosi. Ma anche Pakistan, Cambogia e Indonesia sono interessati.

I blocchi

La ricerca dei vaccini si sta via via sempre più polarizzando verso la costituzione di quattro blocchi. Uno è rappresentato dagli Stati Uniti le cui aziende farmaceutiche (Moderna e Pfizer su tutte) stanno trovando accordi per importanti forniture. C’è poi l’Europa che si è già portata a casa un contratto importante con Astrazeneca e si è accordata preliminarmente con Pfizer/Biontech, ma attende fiduciosa anche i risultati di Sanofi/Gsk, CureVac dalla Germania e ReiThera dall’Italia. Il terzo blocco è la Russia che dopo essere stata la prima nazione al mondo a registrare uno vaccino adesso si sta accordando per venderne alcune dosi ai partner più stretti (pur prediligendo il mercato interno, Brasile e India sono interessate). Infine la Cina con la potenza di fuoco delle sue aziende e la grande quantità di denaro che possiede. In pole position CanSino, società che la scorsa estate ha visto approvare il suo prodotto per uso di emergenza.