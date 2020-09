Sanofi Italia: Emmanuelle Valentin a capo della business unit “General medicine”

Francesce, in Italia da maggio, vanta un’esperienza ventennale nel settore farmaceutico e ha lavorato in diversi Paesi europei

Sanofi Italia annuncia che Emmanuelle Valentin è il nuovo general manager della business unit “General medicine” dell’azienda, una delle quattro unità in cui il gruppo è articolato a livello globale.

Il profilo

Francese, in Italia da maggio scorso, vanta una lunga esperienza internazionale nel settore farmaceutico. Ha lavorato per circa dieci anni in ambito vaccini per Sanofi Pasteur Msd, poi è entrata in Sanofi, dove negli ultimi dodici anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità: da general banager della Bu General nedicine a country chair di Romania e Moldavia, a general manager Central Europe e al tempo stesso multi country organization chair di Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il commento

“La General Medicines Sanofi gestisce un ampio portfolio di farmaci che ogni giorno fanno la differenza per milioni di pazienti cronici, soprattutto per malattie renali-cardio metaboliche. Stiamo parlando nella maggior parte dei casi di farmaci che rappresentano lo standard di cura o di soluzioni terapeutiche nate per affrontare molte sfide tutt’oggi aperte come l’inerzia terapeutica e l’aderenza alle terapie.”, commenta Emmanuelle Valentin. “Sono davvero orgogliosa – aggiunge – di guidare una squadra di grande esperienza che con passione ed entusiasmo è capace di coniugare competenza scientifica, approccio all’innovazione e alle nuove tecnologie con l’obiettivo di definire nuovi standard di cura oltre i farmaci e far vivere a pazienti, clinici e operatori sanitari esperienze di cura uniche e personalizzate”.