Dispositivi medici: il gruppo francesce Benvic acquisisce la maggioranza dell’italiana Luc & Bel

L’azienda fondata a Carpi (Modena) nel 2012 è specializzata nella componentistica per il settore dei medical device in diverse aree: dall’emodialisi alla cardiochirurgia e alla trasfusione

Shopping italiano nel settore dei dispositivi medici per il gruppo francese Benvic, specializzato nella produzione di soluzioni termoplastiche a base di Pvc innovative e di biopolimeri ecologici. Benvic ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Luc & Bel, azienda fondata a Carpi (Modena) nel 2012 attiva nel campo della componentistica per i medical device.

Il percorso di Benvic

Il gruppo Benvic rafforza quindi la presenza nel medicale e sul territorio modenese. Nel 2019 aveva investito su Modenplast, produttore di Pvc specializzato in formulazioni, tubi e tubolari per uso medicale. Dal 2018 a oggi, dopo l’ingresso nel capitale della società di Investindustrial, Benvc ha realizzato sette operazione. Di queste sette, quattro hanno avuto luogo in Italia, in particolare in Emilia Romagna, dove sono state rilevate anche le aziende Vinyloop e Plantura.

“Siamo felici di proseguire il nostro percorso di crescita con Luc & Bel a solo un anno di distanza dalla nostra prima acquisizione nel settore medicale. Il Pvc svolge un ruolo fondamentale in questo comparto ed è per questo che puntiamo ad essere sempre più presenti a partire proprio dall’Italia. Siamo certi che Luc & Bel, grazie al suo modello di business altamente tecnologico e innovativo, porterà un valore aggiunto al nostro gruppo e alla nostra clientela”, commenta Luc Mertens, amministratore delegato di Benvic

Il management

Luca Ferrari, fondatore di Luc & Bel, rimane amministratore delegato della società e socio di minoranza insieme al resto del management team, garantendo così la continuità nella gestione e nello sviluppo futuro. “Siamo entusiasti di essere entrati a far parte del Gruppo Benvic che siamo certi rafforzerà ulteriormente il posizionamento di Luc & Bel a livello internazionale. Continueremo a lavorare garantendo ai nostri clienti gli elevati standard che ci contraddistinguono e, sfruttando le nuove sinergie che creeremo insieme a Benvic, proseguiremo il nostro percorso di crescita”, commenta Ferrari.