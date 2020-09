Tracciamento della filiera del farmaco, l’appuntamento è online

“Serializzazione: le compliance del prossimo biennio” è il titolo dell’iniziativa voluta da LifeBee in collaborazione con Tracelink. AboutPharma and Medical Device è media partner. L’appuntamento è in programma martedì 22 settembre dalle 11 alle 12,30

Un webinar per approfondire il tema del tracciamento dei farmaci lungo tutta la filiera. “Serializzazione: le compliance del prossimo biennio” è il titolo dell’iniziativa voluta da LifeBee in collaborazione con Tracelink. AboutPharma and Medical Device è media partner. Nel corso del dibattito telematico si parlerà in particolare delle normative che sottendono la serializzazione e che entreranno in vigore nel biennio 2021-2022 in Russia, Brasile, Cina, Unione europea, Usa e Medio Oriente.

Il webinar

L’appuntamento è in programma martedì 22 settembre dalle 11 alle 12,30. Per iscriversi è sufficiente andare a questo link ed eventualmente formulare domande già all’atto della compilazione del modulo. La partecipazione è gratuita. Il webinar è in italiano e comprende una sessione di trenta minuti interattiva durante la quale i partecipanti potranno fare domande, condividere dubbi o chiedere informazioni specifiche per il proprio contesto di serializzazione. L’agenda prevede gli interventi di Elvis Graffeo (Partner di LifeBee); Allan Bowyer (Global Track-and-Trace Compliance SME – TraceLink). Gli stessi relatori risponderanno alle domande dei partecipanti.

La serializzazione

Proprio Elvis Graffeo introduce l’argomento in discussione: “La serializzazione ha introdotto un cambiamento significativo nei processi e nella cultura delle aziende. Il cambiamento ha riguardato un po’ tutte le funzioni all’interno dell’organizzazione, ha creato la consapevolezza di cosa significa serializzare e ha rafforzato il rapporto con i propri partner di business e tecnologici. Controllare, capire l’evoluzione delle normative e l’arrivo di nuove normative per i mercati globali, è il punto chiave e di inizio per consentire alla azienda di rimanere competitiva”. Per Allan Bowyer le aziende devono affrettarsi con le scelte “O almeno in tempi brevi, su come gestiranno i loro obblighi di tracciabilità in tutto il mondo, e ogni paese ha il proprio modo di fare le cose. Alcuni paesi richiedono lo scambio di dati con i partner commerciali e gli stessi sistemi governativi non sempre forniscono questa possibilità. Spetta quindi alle aziende capire come dovranno lavorare non solo con il governo, ma anche in concerto con i loro partner commerciali”. Il webinar organizzato da LifeBee e TraceLink è patrocinato da Assolombarda e AFTI Associazione Farmaceutici Ticinese ed è in media partnership con AboutPharma and Medical Devices. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere a info@lifebee.it.