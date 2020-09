Clovis Oncology Italia, Andrea Musilli è il nuovo Country business director

In azienda dal 2018, Musilli ha lavorato in passato anche in Astrazeneca, Pfizer, Bms e Abbott Laboratories

Nuova nomina per Andrea Musilli nella filiale italiana di Clovis Oncology (società biotecnologica statunitense attiva nel campo dell’oncologia) che diventa quindi il nuovo Country business director.

Il profilo

Musilli è in Clovis da un paio di anni quando è entrato in azienda in qualità di Public policy & Access director. Ha ricoperto la carica fino a gennaio 2020 quando è stato nominato Market access & Commercial director. In questo ruolo Musilli ha lavorato per nove mesi, fino alla nomina di Country business director. Precedentemente ha lavorato in Astrazeneca per quattro anni, in Bristol-Myers Squibb per quasi due anni, in Pfizer, società in cui è rimasto per oltre dieci anni e Abbott Laboratories per un biennio. Ha ricoperto numerose cariche durante la sua carriera, passando dal campo della ricerca a quella del project manager passando per il pricing & market e government affairs.