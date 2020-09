Dispositivi medici: in Puglia la prima gara per le protesi con il nuovo sistema Sdapa

Dall’azienda ospedali riuniti di Foggia un bando da 23 milioni. È la prima amministrazione a utilizzare il nuovo strumento di negoziazione della Consip per appalti telematici. Prevista la stipula di un accordo quadro con più aggiudicatari

Parte da Foggia l’esperienza di Sdapa, il sistema di negoziazione per appalti telematici della Consip, la centrale acquisti della PA. L’Azienda ospedali riuniti della città pugliese è la prima amministrazione a bandire un appalto specifico utilizzando il Sistema dinamico di acquisizione Consip per endoprotesi ortopediche (per anca, ginocchio, spalla e altre articolazioni) e sistemi di osteosintesi (per stabilizzare frammenti ossei nelle fratture).

Attraverso lo Sdapa – che resterà attivo fino al luglio 2021 – le amministrazioni sanitarie possono bandire, invitando i fornitori abilitati da Consip sulla piattaforma, appalti telematici per valori sia superiori sia inferiori alla soglia prevista in ambito comunitario.

La gara dell’Azienda ospedali riuniti di Foggia

La gara dell’Ao Riuniti di Foggia vale 23 milioni di euro ed è suddivisa in 20 lotti, di cui tre per protesi d’anca e 17 per sistemi di osteosintesi. In base alla legge di Bilancio 2020, l’amministrazione non aggiudicherà il contratto a un solo fornitore, ma attraverso l’appalto sul Sistema dinamico stipulerà un Accordo quadro con più aggiudicatari, il cui numero varia in funzione del totale delle offerte valide presentate.

Accordo quadro e scelta clinica

“L’Accordo quadro – spiega Consip – prevede la formazione della graduatoria degli aggiudicatari in base al miglior rapporto qualità-prezzo. Gli ordini di fornitura potranno comunque essere inviati da parte delle PA sanitarie a uno qualsiasi degli aggiudicatari, anche diverso dal primo in graduatoria, sulla base di peculiari indicazioni cliniche da parte dei medici”. È il cosiddetto “criterio della scelta clinica”, già testato per gli accordi quadro stipulati da Consip a livello nazionale.