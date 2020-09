La Commissione designa il diciassettesimo organismo notificato per Mdr, è slovacco

Secondo ok in due settimane. La società di Bratislava ora attende anche per l'Ivdr

Con largo anticipo sulla tabella di marcia, la Commissione Ue designa un nuovo Organismo notificato per il Regolamento dei dispositivi medici. A entrare nell’esclusiva lista degli enti per la certificazione dei medical device è 3EC International che ha base a Bratislava, in Slovacchia.

Accelerata

Nel giro di due settimane l’esecutivo Ue ha designato due nuovi organismi accelerando il suo percorso approvativo (fino ad agosto c’era una media di un organismo al mese). 3EC International è il primo ente slovacco e si era già parlato di loro in primavera, quando alcune indiscrezioni davano la designazione praticamente certa per l’autunno. Così è stato. Adesso la stessa azienda sta attendendo di inviare la richiesta anche per l’Ivdr, il regolamento dei dispositivi in vitro.