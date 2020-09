L’Ue si accorda con Sanofi/Gsk per il vaccino contro il coronavirus

Dopo Astrazeneca, l'Unione europea stringe un'intesa con le due società per la fornitura di 300 milioni di dosi

Alla fine la stretta di mano è arrivata e Sanofi/Gsk è il secondo soggetto (visto come un tutt’uno) con cui la Commissione europea si accorda per la fornitura dei vaccini. La fornitura pattuita sarà di 300 milioni di dosi.

La firma del contratto

Dopo Astrazeneca tocca all’accoppiata Sanofi/Gsk che brucia gli altri concorrenti sul tempo. Infatti Bruxelles era in dirittura d’arrivo anche con Pfizer/Biontech e sta ancora negoziando con J&J, Curevac e Moderna. Le aziende provvederanno a fornire gli Stati membri di 300 milioni di dosi di vaccino e una parte dei quantitativi arriveranno tramite la collaborazione con Covax, il progetto Oms nato per assicurare la copertura universale del vaccino. Il fondo per l’accordo con le due società arriva dallo strumento per il sostegno di emergenza che dispone della liquidità necessaria per comprare i vaccini più promettenti e avere un ventaglio di scelta molto ampio.