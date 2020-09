Dispositivi medici, Bomi group acquisisce la britannica Rh logistics

La società inglese ha sviluppato una soluzione unica nel Regno Unito per la gestione delle demo di dispositivi di diagnostica per immagini, e serve oggi i principali attori di questo settore

Bomi Group ha concluso l’acquisizione del 100% di Rh Logistics, società britannica che offre stoccaggio, trasporto e soluzioni software per il settore delle apparecchiature mediche. Rh Logistics ha sviluppato una soluzione unica nel Regno Unito per la gestione delle demo di dispositivi di diagnostica per immagini, e serve oggi i principali attori di questo settore. Le soluzioni di trasporto e magazzinaggio affidabili sono i fattori abilitanti per garantire l’ottimizzazione delle scorte, uno degli obiettivi principali di qualsiasi operazione di demo management.

Una soluzione innovativa

Con questo passaggio, Rh Logistics sarà in grado di continuare a offrire la sua soluzione innovativa al settore delle apparecchiature per dispositivi medici, ampliando il proprio portafoglio di servizi di magazzinaggio e trasporto nel Regno Unito attraverso l’esperienza e le tecnologie di Bomi.

Verso una nuova alleanza

“Grazie alla comprovata esperienza di Rh Logistics, riconosciuto come uno dei principali fornitori di servizi logistici nel settore medico nel Regno Unito”, ha commentato Richard Hindle, Ceo di Rh Logistics, “è giunto il momento per iniziare un nuovo capitolo della nostra storia. Siamo pronti a intraprendere questa nuova avventura con il gruppo Bomi nel mercato britannico. Il nostro livello di servizio e impegno rimangono invariati e non vediamo l’ora di costruire una forte alleanza con loro”.

Peraltro, Richard Hindle manterrà la stessa posizione in azienda e sarà anche leader di Bomi HealthTech in Europa, la nuova business unit interamente dedicata al settore delle apparecchiature mediche.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a tutti i clienti, dipendenti e partner di Rh Logistics in Bomi Group”, ha aggiunto Marco Ruini, Ceo di Bomi Group. “Il nostro obiettivo è rafforzare le nostre capacità reciproche offrendo un servizio unico alle aziende di tecnologie sanitarie”.