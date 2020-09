Terapia del dolore, accordo tra Stevanato e Bexson Biomedical

La collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di una versione personalizzata di un dispositivo indossabile per la somministrazione di farmaci, tra cui la formulazione di chetamina proprietaria di Bexson

Stevanato Group, con sede in Italia, attivo nel campo del packaging primario in vetro e fornitore di servizi integrati per sistemi di somministrazione di farmaci, e Bexson Biomedical, una società in fase di ricerca che sta sviluppando una piattaforma di trattamento sottocutaneo di chetamina per la gestione del dolore e disturbi mentali, hanno annunciato oggi di aver firmato un accordo. La collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di una versione personalizzata di un dispositivo indossabile per la somministrazione di farmaci, tra cui la formulazione di chetamina proprietaria di Bexson, BB106.

L’intesa

Le due società lavoreranno a stretto contatto per produrre un piccolo dispositivo, indossabile e programmabile che si abbinerà alla terapia con chetamina di Bexson per fornire ai pazienti il ​​miglior trattamento non oppioide per tipologie di dolore cronico e acuto. Il dispositivo è progettato per consentire una somministrazione sottocutanea della chetamina che blocca un recettore fondamentale nella segnalazione del dolore. “Nel mezzo di una crisi pandemica e di una crescente e documentata dipendenza da oppioidi e overdosi, non c’è mai stato così tanto bisogno di una gestione efficace del dolore con farmaci non oppioidi. Stevanato Group dispone della tecnologia ideale per la somministrazione sottocutanea della formulazione di chetamina BB106 di Bexson “, ha affermato Gregg Peterson, co-fondatore e Ceo di Bexson. “Oltre alla gestione del dolore, questa partnership creerà una vera piattaforma di somministrazione della chetamina che potrà essere utilizzata per un gran numero di indicazioni future”.