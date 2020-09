Tumore ovarico: parere positivo in Europa per una terapia di Gsk

Il Comitato per i medicinali a uso umano dell’Ema raccomanda l’approvazione di niraparib come trattamento di mantenimento in monoterapia di prima linea per le donne con carcinoma ovarico avanzato platino-responsivo

Niparib ottiene il parere positivo del Comitato per i medicinali a uso umano dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) come trattamento di mantenimento di prima linea nelle donne con carcinoma ovarico avanzato che hanno risposto alla chemioterapia a base di platino, indipendentemente dallo stato del biomarcatore. Lo annuncia l’azienda GlaxoSmithKline (Gsk) in una nota. Ora manca il via libera dell Comissione Ue.

I vantaggi

Niraparib è un inibitore della poli (ADP-ribosio) polimerasi (PARP) orale. La domanda di variazione di tipo II si è basata sui dati dello studio PRIMA di fase III che ha dimostrato, spiega l’azienda, “un beneficio clinicamente significativo con niraparib per il trattamento di mantenimento del carcinoma ovarico avanzato e che risponde al platino nel contesto di prima linea”.

“Solo il 20% delle donne con cancro ovarico, quelle con una mutazione BRCA (BRCAm), sono idonee a essere trattate con un inibitore di PARP nel contesto di mantenimento di prima linea. L’opinione positiva a del Chmp consentirà a tutte le donne che rispondono alla chemioterapia a base di platino di ricevere niraparib nel contesto del mantenimento, rafforzando la nostra convinzione nell’importante ruolo che questo farmaco innovativo può svolgere nell’aiutare queste pazienti e i medici che le hanno in cura”, commenta Axel Hoos, senior vice president e head of oncology R&D di Gsk.

Potenzialmente è il primo inibitore di PARP in monoterapia approvato per il trattamento di mantenimento di prima linea dopo la risposta al platino indipendentemente dallo stato mutazionale BRCA, rispondendo ad un elevato bisogno insoddisfatto nel cancro ovarico. Viene introdotta anche una dose iniziale personalizzata di 200 mg in pazienti con determinate caratteristiche (peso e conta piastrinica), consentendo alle pazienti di ottenere un’efficacia ma con una minore incidenza di eventi avversi come trombocitopenia e anemia.

L’expanded access program in Italia

Oggi le pazienti italiane, le uniche in Europa, possono già accedere al farmaco con questa raccomandazione grazie a un “Expanded access program” aperto dall’azienda durante il lockdown.

Il parere europeo segue l’espansione dell’indicazione di niraparib negli Stati Uniti con l’approvazione della Food and Drug Administration statunitense all’inizio di quest’anno per l’indicazione oggi in esame in Europa.