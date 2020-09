di Redazione online

Pharma Retail nel New Normal

I nuovi modelli di interazione fra industria, farmacia e paziente/consumatore

Milano, 6 novembre 2020

Nei mesi più duri della pandemia da Covid 19 la farmacia ha avuto un ruolo fondamentale come presidio sanitario continuativo sul territorio e punto di libero e pronto accesso per i cittadini. In questo difficile periodo i farmacisti sono stati infatti un importante punto di riferimento per la collettività, non solo come specialisti del farmaco, ma anche come consiglieri e guide nel mondo della sanità fornendo informazioni, assistenza e servizi in particolare alle categorie più fragili.

Nella fase attuale, definita di nuova normalità, le farmacie potrebbero giocare un ruolo chiave nell’atteso rilancio dell’assistenza territoriale fondato sul potenziamento delle attività di prevenzione, cura e servizio. Due esempi di attualità di cui si parla molto sono:

La possibilità di effettuare la vaccinazione anti -influenzale in farmacia per sostenere il Sistema Sanitario nell’affrontare quest’autunno un aumento esponenziale delle richieste per meglio fronteggiare l’emergenza Covid

La realizzazione dei test sierologici per Covid 19 in farmacia

Il corso ha l’obiettivo di analizzare i cambiamenti in questa situazione di nuova normalità e di approfondire le relazioni di Marketing & Sales e Retail tra industria e farmacia focalizzando nuove opportunità di collaborazioni e sinergie.

Key topics

L’impatto della pandemia da Covid 19 sulle farmacie e sui farmacisti durante e dopo il lockdown

La comunicazione in farmacia tra spazi sicuri, counselling e delivery on ed off line

Dal Farmaco alla centralità del paziente

Il rilancio della farmacia dei servizi con un potenziamento dei progetti su prevenzione, aderenza e presa in carico: una sfida possibile?

La digitalizzazione della farmacia: uno snodo nel percorso del patient journey

L’esperienza delle App di trasmissione della ricetta elettronica (codice NRE) da MMG a paziente e dal paziente alla farmacia (Facile di DottorFARMA, doFar, RicettainFarmacia)

Quali saranno gli impatti sull’industria in termini di Marketing, Sales, Retail e Market Access?

Come cambieranno le strategie dell’industria verso la farmacia?

Target

Il corso si rivolge alle imprese farmaceutiche e di dispositivi medici che commercializzano i propri prodotti in farmacia, ai farmacisti, ai distributori e alle associazioni di categoria.

Docenti

Agostino Grignani, Amministratore Unico, Hexante

Roberto Adrower, Professore a contratto di Marketing e Tecniche di Accesso al Mercato, corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate – Università La Sapienza di Roma; Titolare di Farmacia

Per maggiori informazioni contatta il nostro Customer Support: formazione@aboutpharma.com

oppure scrivici su Facebook

Realizziamo percorsi formativi rivolti ai principali attori del mondo farmaceutico e sanitario