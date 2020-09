Covid-19, anche l’italiana Reithera avvia i colloqui con l’Ue per il suo vaccino

Le discussioni sono in fase embrionale, ma nella strategia tentacolare dell'Ue potrebbe rientrare anche il prodotto della biotech di Castel Romano

Non solo i pesi massimi siedono al tavolo delle trattative a Bruxelles. Anche Reithera, azienda farmaceutica italiana di Castel Romano (RM), ha avviato i colloqui preliminari con la Commissione Ue per trovare un’intesa sulla distribuzione di un vaccino. Dopo la stretta di mano con Sanofi/Gsk, Astrazeneca e un accordo di massima con Biontech/Pfizer, che sia la volta buona anche per la società made in Italy?

Il vaccino di Reithera

L’azienda (che è di proprietà della svizzera Keires di Basilea) opera in Italia dal 2007 e si occupa principalmente di sviluppo, produzione e test su vaccini adeno-vettori di origine non umana. In passato ha lavorato a soluzioni contro ebola, epatite C, malaria e Hiv e adesso è a stretto contatto con l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma in materia di coronavirus e con la tedesca Leukocare la belga Univercells. In estate sono partiti i test sull’uomo con 90 volontari (seppur di fase I) e se tutto dovesse filare liscio dal punto di vista della sicurezza e dell’efficacia nei test di fase 2/3 di fine 2020, inizierebbe l’immunizzazione già a partire dalla primavera 2021 dando priorità, così dice l’azienda, ai pazienti italiani.

Questione di priorità

Se di priorità si parla, anche l’Ue ha dei piani ben precisi e nella strategia tentacolare messa in piedi dai commissari europei, fa la sua comparsa anche la biotech romana. Al momento non c’è un accordo, ma, come spiega una fonte a Reuters, “stiamo negoziando, ma non abbiamo ancora nessuna novità”.