Dompé, Ashley Kline nominata global biotech head

Entrata a far parte del gruppo nel luglio 2018, sosterrà l'evoluzione di Dompé a livello globale e rafforzerà il crescente business nel campo delle biotecnologie

Dompé farmaceutici, insieme a Dompé US, ha annunciato la nomina di Ashley Kline per il ruolo di global biotech head. Kline attualmente è anche general manager della società.

La carriera

Kline è entrata a far parte del gruppo nel luglio 2018 per costruire l’organizzazione statunitense e commercializzare il primo prodotto biotech dell’azienda negli Stati Uniti. L’esperienza di Kline nel campo delle biotecnologie, dell’oftalmologia e delle operazioni commerciali è iniziata nel team Lucentis di Genentech e successivamente ha ricoperto ruoli più importanti presso Santen Inc e Adverum Biotech.

Spinta sul biotech

All’inizio della sua carriera è stata consulente di Bain & Company a San Francisco. In qualità di global biotech head, Kline sosterrà l’evoluzione di Dompé come azienda e rafforzerà il crescente business biotech.