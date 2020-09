L’informazione scientifica nel “New Normal”, un webinar per approfondire il tema

Il corso online previsto per il 7 ottobre approfondirà il tema del rapporto tra Isf e medici attraverso un'attenta analisi delle necessità dei clinici e delle tecnologie che gli Healthcare provider possono sfruttare per intercettare i desiderata dei propri interlocutori. *IN COLLABORAZIONE CON SYNEOS HEALTH

L’impossibilità di svolgere attività di informazione scientifica del farmaco durante il lockdown ha portato allo stallo delle relazioni con i medici e con i farmacisti, anche in considerazione del fatto che erano e sono tra le figure sanitarie tuttora impegnate a contrastare gli effetti del Covid 19. In questo periodo la promozione dei farmaci è stata realizzata tramite email e web seminar, ma analizzando i dati commerciali si può notare che le vendite dei prodotti non direttamente collegati all’emergenza sanitaria hanno subito, in linea generale, una contrazione che evidenzia come il rapporto diretto con i medici e con i farmacisti non possa essere sostituito in toto con gli strumenti digitali, semmai può e deve essere integrato. Cosa succederà nel futuro e quali saranno i cambiamenti che le aziende healthcare dovranno implementare relativamente alla promozione e alla vendita dei loro prodotti?

Il webinar

Il webinar previsto per il 7 ottobre (che si rivolge alle direzioni Sales e HR delle imprese farmaceutiche, nutraceutiche e di Medical Devices), attraverso le testimonianze di un consulente esperto in Sales Force Effectiveness in ambito farmaceutico e di due medici (un Mmg e uno specialista), ha l’obiettivo di sviluppare una discussione partendo da questo interrogativo e di individuare alcuni punti fermi e buone pratiche per ricominciare l’informazione scientifica in modo efficace ed innovativo.

Gli argomenti

Grazie alla competenza di Giovanni Gabrielli, Esperto di neuromarketing per il farmaceutico, public speaking virtuale, congressuale e scientifico, docente universitario di comunicazione terapeutica saranno indagati i più svariati argomenti. Innanzi tutto si capirà come sono cambiati la condizione e lo stato d’animo dei medici nel post Covid 19 e soprattutto quali sono le esigenze, le priorità e le aspettative dei professioni della salute. Andando più a fondo, si entra nel merito dell’attività degli informatori scientifici e del rapporto coi medici. Come vogliono essere contattati quest’ultimi? Quali sono i canali preferiti in questo senso? E soprattutto, alla luce di ciò, come si stanno preparando le Sales Force delle industrie per andare incontro alle nuove esigenze dei clinici? In ultimo si rifletterà anche sul modello della comunicazione da adottare tra le parti sia da un punto di vista umano (empatia, ascolto, relazione credibile, fiducia), sia dal punto di vista delle tecnologie che le aziende dovranno mettere a disposizione per intercettare i favori e gli interessi dei clinici.

In collaborazione con Syneos Health