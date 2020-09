Pazienti con tumori gastrointestinali: arriva la prima Carta dei diritti

Un documento in otto punti lanciato dalla Favo (Federazione italiana associazioni volontariato in oncologia) chiede un’assistenza sanitaria di qualità su tutto il territorio nazionale, capace di garantire un accesso equo e omogeneo a terapie e prestazioni

Un’assistenza sanitaria di qualità su tutto il territorio nazionale, capace di garantire un accesso equo e omogeneo a terapie e prestazioni. La chiedono i pazienti con tumori gastrointestinali, che hanno messo a punto la loro prima “Carta dei diritti”. Un documento in otto punti lanciato dalla Favo (Federazione italiana associazioni volontariato in oncologia), accompagnato dall’hashtag #TumoriGIFacciamociSentire, realizzato insieme a Isheo e con il supporto incondizionato del Gruppo Servier in Italia.

Otto priorità per i pazienti con tumori gastrointestinali

La Carta è stata condivisa con le principali associazioni dei pazienti specifiche per ciascuna aree ed è stata validata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). Questi gli otto diritti ritenuti imprescindibili:

Assistenza multidisciplinare;

Istituzione di una rete di centri di eccellenza per i tumori gastrointestinali;

Accesso alla migliore terapia in ogni fase della malattia;

Assistenza psiconcologica;

Assistenza nutrizionale;

Inclusione sociale;

Presa in carico territoriale e assistenza domiciliare;

Cure palliative e terapia del dolore.

Difficoltà nell’accesso alle cure

“La Carta dei diritti – sottolinea Francesco De Lorenzo, presidente della Favo – sottolinea l’importanza della diagnosi precoce, della continuità terapeutica e dell’equità di accesso, aspetti questi che ovviamente interessano tutti i malati di cancro, ma che assumono particolare rilevanza per le persone colpite da tumori gastro-intestinali. Le Associazioni firmatarie denunciano con forza la grande difficoltà o addirittura il mancato accesso ai trattamenti terapeutici nelle fasi più avanzate di malattia, con il grave conseguente impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti, aspetto che interessa tanto quanto l’accesso equo e omogeneo alle terapie disponibili”.

La stesura della carta è stata preceduta da un’analisi sulla letteratura scientifica, condotta da Isheo, cheha fatto emergere i principali bisogni insoddisfatti e criticità sia nell’accesso alle terapie che nell’organizzazione dei servizi di assistenza del Ssn e dei servizi regionali. Poi sono state intervistate le associazioni di pazienti. “Il focus dell’analisi – spiega Davide Integlia, ceo di Isheo – è la capacità del sistema sanitario di garantire le cure migliori a tutti i pazienti in ogni parte d’Italia, anche nelle fasi avanzate di queste malattie. Proprio in queste fasi infatti è emersa una disomogeneità importante nei percorsi di cura sul territorio italiano, derivanti soprattutto dalla mancanza di una linea guida forte, di uno ‘standard of care’ come ci riferiscono le associazioni coinvolte; una guida che porti criteri omogenei nelle differenti casistiche che si vengono a determinare in queste fasi”.

In Parlamento

Un’interrogazione parlamentare presentata il 2 luglio ha chiesto al Governo di far fronte all’individuazione di Centri di eccellenza e “tumor board” dedicati nell’ambito dei tumori gastrointestinali. “La Carta dei diritti può rappresentare innanzitutto un’opportunità per accrescere la consapevolezza all’interno delle Istituzioni su ciò che ancora manca e di come bisogna agire per assolvere ai bisogni di questi pazienti con caratteristiche di grande complessità”, sottolinea Elena Carnevali, deputata della Commissione Affari Sociali di Montecitorio. “Penso, ad esempio, alle differenze che si registrano in termini di diritto ed erogazione dei servizi nel Paese, alla necessità di definire Pdta omogenei sull’intero territorio nazionale. E ancora – conclude Carnevali – a come risolvere il problema delle diagnosi tardive”.

La Carta dei diritti