Toshihisa Iida nuovo presidente e ad di Fujifilm Europe

Toshihisa “Toshi” Iida è stato nominato presidente e Amministratore delegato di Fujifilm Europe GmbH con sede a Düsseldorf in Germania, e Fujifilm Europe B.V., con headquartier a Tilburg nei Paesi Bassi. Succede a Masato “Mark” Yamamoto che rientra a Tokyo per assumere il ruolo di consigliere di amministrazione in Fujifilm Holdings Corporation in Giappone. In aggiunta a questa nomina, Iida diventerà anche Direttore generale per la divisione dispositivi ottivi e prodotti di imaging elettronico.

Il profilo

Nato nel 1967, Toshi è entrato a far parte di Fuji Photo Film nel 1991 dopo essersi laureato alla Keio University e ha iniziato la sua carriera con la Divisione Marketing internazionale per il settore dei film di consumo. Dopo aver ricoperto varie posizioni, il suo primo incarico all’estero è stato in Europa per Fujifilm Uk tra il 1997 e il 2005. Tornato in Giappone nel 2005, Toshi ha avuto una lunga carriera all’interno della divisione Electronic imaging ed è stato nominato capo della divisione Dispositivi ottici nel 2016.

Le responsabilità

Toshi, sarà responsabile dei centri produttivi e di ricerca di Fujifilm Europa: 55 società in 43 paesi e 4.500 persone impegnate in ricerca e sviluppo, produzione, vendita, marketing e assistenza. E di tutte le divisioni aziendali tra cui, per quanto attiene al campo medicale, Medical systems, Electronic imaging e Optical devices.