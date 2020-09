Un partner d’eccezione per comunicare le terapie innovative

Dall'esperienza di Sudler e VMLY&R nasce VMLY&Rx, network di agenzie specializzate nel supporto alle attività di marketing dell'industria farmaceutica attivo in tutto il monde. Milano è Global Hub internazionale. Parla il Ceo Maurizio Mioli. *IN COLLABORAZIONE CON VMLY&Rx

L’esperienza conta, la creatività pure e la tecnologia digitale, ai massimi livelli, aiuta a realizzare servizi di marketing e comunicazione tagliati su misura per le aziende farmaceutiche e in particolare per quelle che sviluppano terapie innovative (gene therapy, Car-T etc.) senza dimenticare le altre. Un mondo complesso, altamente normato, che va conosciuto e i cui messaggi richiedono di essere trattati da specialisti veri e diffusi secondo grado di competenza e responsabilità agli healthcare professional. In tutto il mondo, ovviamente.

Nasce un nuovo network

Questo l’ambito in cui si muove VMLY&Rx (vmlyrx.com) “partner” del player internazionale VMLY&R (il suffisso Rx identifica proprio i farmaci etici e le terapie a prescrizione) che con un nuovo nome forma un network di agenzie specializzate nell’area salute/healthcare. Nasce all’interno della galassia WPP Health Practice, leader mondiale nel settore con sedi in Italia (anche Global Hub internazionale), Svizzera, Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Cina, Giappone e grazie a VMLY&R, negli USA. In questi paesi VMLY&Rx raccoglie l’eredità dei team Sudler, con la robusta expertise di settore, l’eccellenza digitale di VML e la storia “gloriosa” di Young&Rubicam.

Le ragioni del brand unificato

La parola d’ordine è semplificazione. “L’operazione intende riunire sotto un unico brand le diverse realtà che affiancano Big Pharma (e non solo) in tutto il mondo. Ma il team di professionisti non cambia” spiega Maurizio Mioli, Ceo di VMLY&Rx International (nella foto) che proprio in Italia, a Milano, ha il suo quartier generale cui fanno riferimento anche gli uffici di Parigi e Zurigo. Per inciso la realtà italiana, è stata capace di generare nel 2019 ricavi superiori ai 30 milioni di euro con un organico di 164 persone.

La gamma di servizi

I servizi offerti da VMLY&Rx integrano la consulenza strategica e creativa medical-marketing, a partire dalle prime fasi dello sviluppo preclinico e clinico delle terapie, preparando il campo alla successiva commercializzazione e crescita nel mercato (quindi branding e pubblicità, educazione medica, comunicazione ai pazienti e strategie per l’accesso ai mercati). “Il tutto – come spiega una nota aziendale – in una prospettiva di moderna multicanalità e di crescente digitalizzazione”.

La sfida è globale

Tocca a Claire Gillis, International Ceo di WPP Health Practice (la holding di riferimento) dettagliare i motivi che hanno indotto l’operazione. “Il mercato healthcare oggi presenta crescenti complessità, che rendono necessario per le agenzie condividere sempre più le diverse competenze ed eccellenze. Inoltre, il trend caratterizzato dalla crescente disponibilità di terapie specialistiche e dal coinvolgimento di molti e diversi stakeholder nel mondo della sanità e delle cure, ci ha ispirato a disegnare un’agenzia creata proprio per soddisfare le nuove esigenze dei nostri clienti. Ora possiamo offrire un servizio specifico, in grado di unire la nostra esperienza nel settore pharma con l’eccellenza creativa e la tecnologia digitale di VMLY&R – in una prospettiva globale”.

In collaborazione con VMLY&RX