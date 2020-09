di Redazione online

Pricing & Reimbursement dei farmaci

alla luce del Decreto prezzi del 2 agosto 2019

Roma, 18 novembre 2020

Il 24 luglio 2020 è stato finalmente pubblicato il Decreto del 2 agosto 2019 che introduce nuovi criteri e modalità per la negoziazione in AIFA dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Il Decreto aggiorna di fatto la Delibera Cipe del 2001 per adeguare i criteri di rimborsabilità all’evoluzione della politica del farmaco e alle esigenze di trasparenza del sistema. A seguire, il 16 settembre 2020, l’AIFA ha aperto una consultazione pubblica sulle linee guida relative alle domande di rimborsabilità e prezzo dei medicinali per ricevere dai vari stakeholder coinvolti indicazioni e commenti entro il termine del prossimo 30 settembre. Entro i successivi 30 giorni, a conclusione del processo, verrà emanata, in ottemperanza al Decreto, una determina AIFA con tutte le specifiche dell’iter di negoziazione dei farmaci rimborsati dal SSN.

Di seguito le principali novità del nuovo sistema

Rispetto alla Delibera Cipe incentrata sul rapporto costo-efficacia favorevole, si punta sul valore terapeutico aggiunto che il medicinale deve assicurare in rapporto ai principali trattamenti con cui viene confrontato

Vengono presentate le linee guida individuate da AIFA per la compilazione del Dossier prezzo rimborso accompagnate da chiarimenti di carattere metodologico e riferimenti agli standard internazionali ai quali l’azienda richiedente deve attenersi

Le informazioni richieste nel dossier includono nuovi dati su: la commercializzazione, il consumo e la rimborsabilità del medicinale in altri Paesi, una stima delle quote di mercato in Italia, la previsione delle variazioni di spesa per il Ssn derivanti dai prezzi proposti e la quantificazione dell’impatto economico-finanziario; lo status brevettuale del medicinale e gli eventuali contributi e incentivi pubblici ricevuti per i programmi di R&D

All’azienda sono richieste inoltre rassicurazioni sulla propria capacità produttiva e di gestione di possibili imprevisti, nonché di anticipare le attività che intende attuare per garantire l’adeguata fornitura del farmaco, così da prevenire il fenomeno delle carenze dei medicinali

Vengono infine introdotte alcune novità per quanto riguarda diversi aspetti ed in particolare i tempi della negoziazione che passano da 90 a 180 giorni, la durata del contratto e il rinnovo

Il corso approfondirà tutti questi aspetti con l’obiettivo di aggiornare i partecipanti sullo stato dell’arte del nuovo sistema e di fornire conoscenze pratiche per affrontare con successo il processo di negoziazione con le autorità regolatorie e l’elaborazione del dossier prezzo – rimborso secondo i nuovi criteri.

Target

Il corso si rivolge ai manager dell’industria farmaceutica appartenenti alle seguenti funzioni: Pricing & Reimbursement, farmacoeconomia – HTA, Market Access, direzioni amministrative, Affari legali e regolatori.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Customer Support: formazione@aboutpharma.com

oppure scrivici su Facebook

Realizziamo percorsi formativi rivolti ai principali attori del mondo farmaceutico e sanitario