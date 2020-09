Covid-19 e influenza Spagnola, ogni confronto è azzardato

Troppo spesso l'attuale pandemia è stata collegata a quella che ha colpito il mondo all'inizio del secolo scorso. Oggi esistono terapie che all'epoca non esistevano le quali, tuttavia, pongono quesiti aggiuntivi alla comunità scientifica

di Giovanni Di Guardo, docente di Patologia generale e Fisiopatologia veterinaria, Università di Teramo Facoltà di Medicina Veterinaria

Che 100 anni, esattamente 100 anni, separino la Covid-19 dalla “Spagnola”, la tragica pandemia influenzale che nel 1918-’19 causò almeno 50 milioni di morti, è un dato di fatto. Assai meno scontati, se non addirittura improponibili in certi casi, sarebbero, di contro, i paralleli fra le due pandemie e i rispettivi agenti causali (virus Sars-Cov2 e Iav-H1N1).

Alcuni elementi di discussione

A tal proposito, un aspetto che quasi mai viene preso in considerazione nella disamina comparativa fra Covid-19 e “Spagnola” è quello relativo alle complicanze settiche (batteriche) sviluppate dai pazienti infetti, un’evenienza tutt’altro che infrequente. Dai tempi della famigerata influenza del XX secolo ci sarebbero voluti quasi 30 anni, infatti, prima che Alexander Fleming scoprisse (nel 1946) la penicillina, il primo antibiotico della storia. Ciò equivale a dire che mentre l’influenza complicata da germi d’irruzione secondaria non avrebbe potuto concedere scampo, illo tempore (1918-’19), ai malcapitati individui, le forme respiratorie “complicate” di Covid-19 possono beneficiare oggigiorno di un’ampia gamma di antibioticoterapie. Ciò rende a mio avviso, unitamente ad altri elementi, pressoché improponibile un confronto “a distanza” fra le due pandemie.

Necessità di ulteriori dati per le analisi

Sarebbe interessante, purtuttavia, acquisire dati affidabili in merito alla reale prevalenza delle complicanze settiche nei pazienti Covid-19 affetti, al precipuo fine di poter stabilire quale sia stato l’effettivo ruolo svolto dai batteri d’irruzione secondaria nell’inquietante “soglia psicologica” del milione di casi di malattia a esito letale oramai raggiunti e superati, secondo le stime ufficiali, su scala globale.

Alle succitate opzioni terapeutiche oggigiorno disponibili per gli individui Sars-Cov2-infetti con sindromi respiratorie complicate da germi d’irruzione secondaria fa da “contraltare”, infatti, l’allarmante escalation delle infezioni sostenute da batteri antibiotico-resistenti, responsabili di almeno 10 mila decessi su base annua in Italia, fattispecie quest’ultima che “conferisce” al nostro Paese un triste primato per tale parametro nel Vecchio Continente.