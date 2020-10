Aksìa Group acquisisce Tubilux Pharma attraverso la partecipata COC Farmaceutici

Con questa operazione nasce un gruppo italiano per lo sviluppo e produzione di prodotti oftalmici per conto terzi

Aksìa Capital IV, fondo gestito da Aksìa Group Sgr, annuncia l’acquisizione, attraverso la partecipata COC Farmaceutici, di Tubilux Pharma, operatore nello sviluppo e produzione per conto terzi di farmaci oftalmici. Con l’acquisizione di Tubilux nasce un gruppo italiano per lo sviluppo e produzione di prodotti oftalmici per conto terzi.

L’acquisizione

“Questa acquisizione – afferma Nicola Emanuele, Managing Partner di Aksìa Group – consente la creazione di un importante Cdmo europeo nelle produzioni oftalmiche e di altri formati liquidi. Con tre stabilimenti produttivi, di cui due autorizzati da Aifa e uno approvato anche da Fda, 17 linee di produzione e oltre 500 dipendenti, il gruppo sarà in grado di realizzare un fatturato che supera gli 80 milioni di euro, consolidando ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato di riferimento”. La guida del gruppo sarà affidata all’Amministratore delegato di COC Farmaceutici, Enrico Folchini che ha dichiarato: “Si tratta di una unione con un significativo vantaggio strategico e competitivo, per noi e per i nostri partner. L’integrazione industriale e commerciale delle due società consentirà al Gruppo di consolidare e sviluppare la propria presenza in Italia ed all’estero, per cogliere le promettenti opportunità di crescita internazionale”.

Le aziende coinvolte

Tubilux Pharma, fondata nel 1941 a Pomezia (Roma) e guidata negli ultimi anni da Emidio Fedeli, è attiva nella ricerca, sviluppo e produzione per conto terzi (Cdmo) di prodotti farmaceutici oftalmici per aziende farmaceutiche internazionali. L’azienda ha un focus specifico nella ricerca e sviluppo dove opera con un team dedicato, composto da più di 20 persone che lavorano su diversi progetti per clienti europei e statunitensi. Le attività produttive sono svolte nello stabilimento di proprietà di circa 7.700 mq in conformità con le attuali Good manufacturing practices (Gmp), autorizzato da Aifa ed approvato da Fda (Food and Drug Administration). La società ha chiuso il 2019 con un fatturato superiore a 30 milioni di euro. COC Farmaceutici è un’azienda che opera nel campo della produzione e riempimento in conto terzi di dispositivi medici e prodotti farmaceutici principalmente per il mercato oftalmico. Dopo l’ingresso nel 2016 del fondo Aksia Capital IV, il giro d’affari di COC Farmaceutici è cresciuto di oltre il 60% con ricavi passati da 26 a 42 milioni di euro nel 2020. La società ha inoltre aumentato la propria capacità produttiva di oltre il 70%, grazie all’importante piano di investimenti avviato lo scorso anno che ha visto il rinnovo e l’ampliamento dei due stabilimenti produttivi di Sant’Agata Bolognese (in provincia di Bologna) e Rovereto sul Secchia (in provincia di Modena).