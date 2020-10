Bei e Commisione europea lanciano il primo fondo sulla bioeconomia circolare

European circular bioeconomy fund ha un target di raccolta di 250 milioni di euro. Si parte con 82 milioni e due investimenti già annunciati. La mission è contribuire all'obiettivo del Green deal di rendere l'Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050

Un fondo per investire nella bioeconomia e bioeconomia circolare. Lo hanno lanciato la Commissione europea insieme alla Banca europea per gli investimenti, nell’ambito del progetto comunitario sulla decarbonizzazione denominato Green Deal. European circular bioeconomy fund (Ecbf), questo il nome del fondo, ha un target di raccolta di 250 milioni di euro, di cui 100 milioni messi a disposizione dalla Bei. Si tratta di uno strumento finanziario finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di un’Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

Al via con una dotazione da 82 milioni

Il fondo Ecbf è operativo dal 1 ottobre, con una dotazione iniziale di 82 milioni di euro, raccolti grazie al contributo della Bei e di altri tre investitori (PreZero International GmbH, Corbion Nv e Hettich Beteiligungen GmbH).

Gli obiettivi del fondo

L’obiettivo principale dell’Ecbf è stimolare ulteriori investimenti di capitale pubblico e privato per ampliare le aziende e i progetti innovativi a base biologica. Più specificamente, il fondo fornisce investimenti azionari a società di bioeconomia in fase di crescita e bioeconomia circolare con elevato potenziale di innovazione, rendimenti favorevoli e impatto sostenibile.

Annunciati già due investimenti

Per l’occasione Ecbf ha già annunciato i primi due investimenti. Si tratta di PeelPioneers BV e Prolupin GmbH. Entrambi gli investimenti sosterranno la crescita e l’espansione delle rispettive imprese in Europa, incoraggiando così la transizione dell’Europa verso un’economia più sostenibile. PeelPioneers utilizza una tecnologia pionieristica per fornire una soluzione circolare al cento per cento per la buccia d’arancia, trasformandola in prodotti come oli d’arancia, fibre alimentari e mangimi per animali. A partire dai lupini coltivati ​​a livello regionale, Prolupin produce proteine ​​vegetali di alta qualità, che vengono formulate in alternative non casearie commercializzate sul mercato europeo con il marchio “Made with Luve”.

La visione

Michael Brandkamp, ​​capo di Ecbf, ha dichiarato: “Apprezziamo la fiducia che gli investitori privati, la Commissione europea e la Bei hanno dato al team di Ecbf. In un’economia in trasformazione, investiamo e collaboriamo con imprenditori ambiziosi e visionari per accelerare le aziende in fase avanzata. Il nostro fondo guiderà lo scale-up di società innovative di bioeconomia per avere un impatto significativo sulla sostenibilità, fornendo così rendimenti interessanti per i gli investitori. Il fondo, che rimane aperto a nuovi investitori fino ad agosto 2021 “.