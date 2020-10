Compenso veterinari, Melosi (Anmvi): “Dimentichiamoci le tariffe minime”

Durante il Congresso dell'Associazione nazionale dei medici veterinari si è toccato un argomento molto caro ai professionisti del settore, ancora alle prese con una soluzione sul tema delle parcelle

Il grande dibattito della veterinaria sui compensi ai professionisti del settore è lungi dal trovare una conclusione, tuttavia durante Congresso nazionale dell’Associazione nazionale dei medici veterinari italiani (Anmvi) tenutosi online il 3 ottobre 2020, Marco Melosi, presidente dell’associazione ha cercato di mettere i puntini sulle “i” dichiarando che “è giunto il momento per tutti noi di prendere consapevolezza del fatto che le tariffe minime non saranno più introdotte come in passato. La nostra professione si deve sviluppare tenendo conto di questa cosa”.

Il tabellario delle tariffe minime

Quello di cui parla Melosi è un problema annoso. Prima della legge Bersani e delle successive revisioni (dal 2006 in poi), i medici veterinari rispondevano a un tabellario di tariffe di compenso minime imposto dall’ordine professionale. In sostanza sotto una certa soglia il professionista (di qualunque categoria ordinistica, quindi non solo medica) non poteva essere pagato. Ciò che poi è stato lamentato dai veterinari è stato che l’abolizione di questo tariffario ha indebolito la professione (soprattutto nei confronti delle Pa, si vedrà più avanti), e che ha consentito anche una sempre pià diffusa e dilagante concorrenza sleale. L’idea di base del legislatore, però, era stata quella di migliorare la concorrenza e garantire a quanti più professionisti possibile di gestire automaticamente il proprio listino di prestazione. “Questo è un tema molto sentito dai colleghi – continua Melosi – tanto che stando a un sondaggio sui social fatto a Milano da alcuni di essi, sembrerebbe che il 95% del campione sarebbe favorevole alla reintroduzione del tariffario minimo. Andare sotto tariffa sarebbe sleale, tuttavia, all’epoca, la ratio dell’abolizione fu proprio quella di aumentare la concorrenza. È poi vero che con un abbassamento dei costi si è anche abbassata la qualità dei servizi? Forse sì, ma l’Antitrust all’epoca si è espressa su questo concetto”, chiosa ancora Melosi. “Aveva detto che l’abolizione in alcuni settori non solo aveva portato a un abbassamento complessivo dei costi, ma anche a un aumento delle condizioni del servizio. Anzi, è stato notato che con le tariffe minime la qualità delle prestazioni tendeva a diminuire. Per i veterinari ci si è resi conto che col tempo si cercava di limare le spese per avere un maggiori guadagno. Faccio un esempio. Se c’è una tariffa a 300 euro e un altro veterinario lavora a 150 euro utilizzando strumenti scadenti, il fatto di livellare a 300 euro favorisce il collega che lavora peggio, perché farà lo stesso lavoro di bassa qualità a prezzi più alti”. C’è infine un paradosso generazionale che Melosi pone all’attenzione degli altri relatori: “Infine va anche detto che in molti casi è stato lamentato il fatto che le tariffe minime impedivano ai giovani di proporsi sul mercato con prezzi più bassi e, nonostante ciò, oggi i giovani sono quelli che più di tutti vorrebbero la reintroduzione di questo regime”.

La soluzione

Non esiste una soluzione univoca a questo problema. Alla consapevolezza di Melosi si affianca anche Carla Bernasconi vicepresidente Fnovi (Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani) che fa un ampio ragionamento sul tema. “Dobbiamo essere noi stessi a valutare il nostro costo. Il veterinario è anche un imprenditore? Sì, senz’altro e in lui convivono due anime, l’atto sanitario e un servizio imprenditoriale. Non ci deve essere antagonismo tra i principi deontologici e le regole di mercato”. Poi attualizza il discorso con Covid19: “Faccio un esempio con la pandemia. Con Covid19 la categoria ha dovuto affrontare costi di gestione anche dieci volte superiori a prima e ciò ha influito e influirà sulle tariffe finali al cliente. Costi di acquiso di dispositivi medici di protezione, allestimento delle sale operatorie, nuova gestione del personale. Sono tutti elementi e costi variabili che pesano e che vanno considerati”.

Una mancata consapevolezza

Bernasconi prosegue criticando la pochissima consapevolezza che il privato (e non solo il privato) ha dei veterinari in quanto professionisti della salute: “La nostra difficoltà è far comprendere perché una prestazione medica ha quel costo. Viviamo in un Paese in cui il Ssn non aiuta a capire queste dinamiche di costo. Noi abbiamo dei macchinari e apparecchiature che sono le stesse che usano i nostri ‘cugini’ medici umani. Non si può pensare di fare sanità a prezzi troppo bassi, certo. E non dico nemmeno che una prestazione ad alto costo è per forza di qualità, ma certamente non lo è quella a basso prezzo.

Mezzi e non risultati

La natura del rapporto è strettamente intellettuale. Come tiene a ribadire Bernasconi “l’attività professionale esercitata dal medico veterinario è di natura intellettuale. Pertanto tale attività è una prestazione di mezzi e non di risultati”.

Le liberalizzazioni

Ad aiutare a capire il ginepraio normativo che regola il tema è intervenuto l’avvocato Luigi Camurri, consulente dell’Anmvi. Prima del 2006 c’era una regolamentazione molto stringente che vincolava i veterinari a una tariffazione minima nonché a una serie di regole per la pubblicità della propria attività. “Nel 2006 ci si chiese se c’era compatibilità tra questo regime e i principi di libertà della concorrenza dell’Unione europea”, ha detto Camurri. La legge Bersani (248/2006) ha quindi abolito questo sistema (ma non ha abrogato del tutto, tanto che alcuni potevano, volontariamente, aderire ancora ai tariffari minimi) fino al Governo Monti che con il “Cresci Italia” (1/2012) ha abolito radicalmente tutte le tariffe, svuotandole di validità legale. “Caduti tutti i tariffari, il libero professionista era tenuto a concordare con il privato all’atto del conferimento dell’incarico il valore della prestazione”, spiega l’avvocato. Infine la legge 27 del 2012 precisa che “pur abrogando le tariffe minime, ribadisce che il compenso deve essere commisurato alla complessità dell’incarico e adeguato all’importanza dell’opera”.

Rapporti di forza

Ciò che però non è mai andato giù a molti veterinari è stata l’eliminazione di uno strumento di contrattazione con soggetti più forti economicamente e con un potere negoziale molto superiore al loro. Ad esempio nelle contrattazioni con banche, assicurazioni o con la Pubblica amministrazione. È stato quindi inserito il cosiddetto equo compenso, ossia uno strumento per garantire da parte della Pubblica amministrazione un regolare pagamento nell’ordine delle gare d’appalto sempre più tendenti al ribasso. Ma anche sull’applicazione di queste norme il dibattito rimane aperto.

