Non solo profitto a tutti i costi, il business del futuro sarà a trazione sociale

Sempre pià aziende stanno modificando il proprio approccio alle tematiche sociali e ambientali per trovare nuovo spazio sui mercati. Ne ha parlato Mario Calderini del dipartimento di Ingegneria economico-gestionale del Politecnico di Milano al Congresso nazionale Anmvi

C’è chi chi usa i termini “Pourpose driven economy”, “quarto settore” o addirittura “capitalismo sociale”, ma il concetto è semplice: il business del futuro sarà a trazione sociale e le aziende che meglio sapranno interpretare questo concetto sopravviveranno a un mercato che va sempre più discostandosi dai modelli tradizionali di fare profitto. Ne ha parlato il 3 ottobre 2020 durante il Congresso nazionale Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani) Mario Calderini del dipartimento di Ingegneria economico-gestionale del Politecnico di Milano. “Lo vediamo già, ci saranno settori dell’economia che non potranno non avere impatti da un punto di vista sociale”.

Volontarietà

Calderini nel suo lungo intervento durante il congresso mette in evidenza alcuni cambiamenti a cui tutte le grandi imprese nel mondo (comprese quelle Life science) stanno virando attraverso una presa di consapevolezza maggiore dell’insostenibilità dei tradizionali modelli economici. Il termine “capitalismo sociale” a cui Calderini fa più volte riferimento è proprio questo. “In passato molte industrie si sono occupate di sociale e ambiente, ma l’hanno fatto in maniera rendicontativa. Si fa business e poi, una volta fatto profitto, si distribuiscono finanziamenti per sanare o correggere problemi sociali che l’industria stessa ha contribuito a generare col suo modo di fare impresa. In futuro – spiega Calderini – non si cercherà più di correggere i problemi, ma di disegnare ex ante un modello per stare sul mercato che incorpori l’attenzione al sociale in maniera intenzionale (da qui appunto pourpose driven economy). In questo modo si creano aziende più robuste”.

La finanza e le B-Corp

Sempre secondo l’esperto “c’è un mondo della finanza che è alla disperata ricerca di realtà che sappiano muoversi in questo contesto e che puntino proprio su progettazioni di forte impatto sociale”. E non è un caso che in Italia, come nel resto del mondo, stiano nascendo sempre più B-Corp, ossia società che fanno in modo che la performance ambientale e sociale sia misurata in maniera tanto solida quanto i risultati economici. “Queste società – continua Calderini – hanno deciso di indicare nel proprio statuto la tipologia di missione ambientale e sociale e di non relegare questi temi all”ultimo ufficio in fondo al corridoio’. Certo ci sarà forse una minore profittabilità in certe aree, ma è sicuramente un valore aggiunto per l’impresa”.

Opportunità o opportunismo?

Ci sono molteplici chiavi di lettura per interpretare il fenomeno. La prima è quella dell’opportunità dovuta ai cambiamenti climatici e alla necessità di porre in essere strategie volte al mantenimento del nostro pianeta. La seconda è quella dell’opportunismo, ossia sfruttare fenomeni dirompenti e il più delle volte tragici per cambiare faccia e apparenza e apparire al pubblico come un soggetto attento alle dinamiche sociali e ambientali. Il terzo, che è quello che sposa Calderini, attiene all’esigenza di protezione dai rischi a lungo termine. In sostanza i grandi capitani di industria ritengono che le crisi sociali e climatiche possano influire negativamente sui profitti e sul business. “C’è una riconsiderazione diffusa delle proprie attività”, commenta ancora il docente del Politecnico che porta un esempio specifico. “Si sta verificando una situazione analoga a quella che ha coinvolto le grandi compagnie di assicurazione a Londra a metà del seicento. Stanche di ripagare gli ingenti e continui danni per gli incendi delle abitazioni, hanno investito di tasca propria su una compagnia di pompieri per proteggersi dai rischi”.

L’effetto Covid-19

La pandemia ha avuto il suo impatto anche su questa nuova logica di mercato. Prima le aziende lamentavano l’interventismo statale, perché lo ritenevano incapace di gestire i problemi sociali e climatici e in virtù di ciò si sono fatte carico di nuove attività volte a correggere le carenze del pubblico. Con lo scoppio della pandemia, invece, si è assistito a un ritorno preponderante e massiccio dello Stato che si è fatto carico di tutta una serie di necessità (economiche e sanitarie, seppur con le criticità che tutti conosciamo) della popolazione. Il problema, secondo Cantarini però, è che l’attuale emergenza possa mettere in discussioni visioni a lungo termine in favore di pratiche politiche e aziendali volte a risolvere questioni contingenti e a breve termine.