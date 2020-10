di Redazione online

La rivoluzione digitale nella comunicazione con il medico

Milano, 19 novembre 2020

Durante i mesi del lockdown in seguito alla pandemia da Covid 19 abbiamo assistito ad un importante incremento dell’utilizzo della comunicazione digitale da parte dei medici. Ciò è avvenuto in particolare per quanto riguarda i seguenti ambiti:

La relazione con i pazienti attraverso forme più o meno evolute di telemedicina (teleconsulto, televisita, teleassistenza monitoraggio da remoto ecc.)

attraverso forme più o meno evolute di (teleconsulto, televisita, teleassistenza monitoraggio da remoto ecc.) La relazione con l’industria e l’utilizzo dei canali digitali per comunicare con gli informatori scientifici

Nella fase attuale, definita di nuova normalità, è molto importante cercare di capitalizzare questa nuova attitudine digitale fornendo ai clinici strumenti tecnologici e metodologici per una più efficace gestione dei pazienti (disease awareness, assistenza, telemonitoraggio ecc.) ed un’informazione scientifica “blended” nella quale la visita in presenza si arricchisce con diverse forme di comunicazione da remoto con l’ISF.

Il corso, fornirà ai partecipanti informazioni pratiche per pianificare in modo efficace e misurabile la comunicazione digitale rivolta ai clinici.

Target

Il seminario si rivolge alle direzioni: Comunicazione, Digital Communication, Marketing, Sales, Medica dell’industria farmaceutica, di medical devices, nutraceutica e alle società di servizi all’industria healthcare.

