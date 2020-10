di Redazione online

Smart work for smart companies

Abilitare lo “smart mindset” in azienda

Roma, 2 dicembre 2020, follow up individuale da remoto

L’inizio del 2020 ha segnato a causa della pandemia da Covid 19, il momento di maggiore popolarità del lavoro da remoto. Milioni di persone, in Italia come nel resto del mondo, si sono trovate loro malgrado chiuse in casa a sperimentare un lavoro a distanza che i più, a partire dai vertici del nostro Paese, hanno descritto come smart working. In realtà non si tratta di smart work, che presuppone un progetto di riorganizzazione dell’azienda basato sull’autonomia decisionale dei lavoratori e su modalità di lavoro per obiettivi, ma di un massiccio e repentino utilizzo del lavoro a distanza dovuto alla situazione di emergenza.

La contingenza attuale, definita di “nuova normalità”, rappresenta un’occasione preziosa per ripensare le modalità di lavoro in modalità smart. Ora che abbiamo capito che lavorare da remoto è possibile, è il momento giusto per mettere a frutto quanto appreso e impostare un nuovo modo di lavorare che integri in maniera intelligente attività in presenza e a distanza secondo i principi del lavoro per obiettivi e favorisca contestualmente maggiore maturità professionale e responsabilità diffusa da parte dei lavoratori.

Il percorso formativo, proposto da AboutAcademy, in collaborazione con Trivioquadrivio, ha quindi l’obiettivo di supportare le aziende in questa transizione e di fornire strumenti conoscitivi e metodologici per favorire l’introduzione e la diffusione di un cambiamento culturale smart in azienda.

Al termine del percorso ogni partecipante acquisirà strumenti interpretativi per comprendere, far proprio e comunicare adeguatamente il cambiamento culturale legato alle modalità di lavoro smart. Si impossesserà inoltre di un modus operandi e di un “piano di azione” per impostare un programma di trasformazione culturale all’interno della propria organizzazione.

Metodologia

Il percorso formativo prevede una giornata d’aula interaziendale in presenza e, dopo circa un mese, una sessione di follow-up individuale di un’ora legata ad un progetto di sviluppo personale che verrà realizzata a distanza con il docente. La formazione sarà caratterizzata da un’impostazione dinamica ed interattiva. Agli stimoli formativi frontali e di discussione con supporto di slide si alterneranno esercizi collettivi e individuali.

Faculty

Il percorso sarà condotto da Dario Villa, Partner di Trivioquadrivio e senior trainer di esperienza ventennale. Autore di testi di carattere manageriale fra cui Smart working: istruzioni per l’uso (2017) e Smart working per tutti (2020), si occupa di cambiamento organizzativo e dal 2014, progetta e guida interventi dedicati allo smart working. Dal 1996 Trivioquadrivio aiuta le organizzazioni di impresa a realizzare i propri obiettivi strategici, valorizzando l’ingegnosità collettiva delle persone che le animano per trasformare il lavoro in un progetto di sviluppo personale e condiviso.

Target

Il percorso si rivolge al top management, alle direzioni HR e ai responsabili di funzione dell’industria healthcare (farmaceutica, dispositivi medici nutraceutica), delle pubbliche amministrazioni sanitarie e delle società di servizi operanti nel settore farmaceutico sanitario.

Con la collaborazione scientifica di

