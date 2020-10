Eurostat, l’Italia tra i Paesi con il maggior numero di manager di aziende agricole over 40

L'annuario statistico 2020 dell'Eurostat evidenzia come nel nostro Paese nel 2016 poco più del 7% (in media) dei manager fosse under 40. Fa eccezione la Sardegna dove la percentuale media si aggira tra il 15% e il 20%

L’Italia è tra i Paesi con il maggior numero di manager di aziende agricole e fattorie con più di 40 anni affiancandosi a Spagna e Portogallo (e se vogliamo anche alla Gran Bretagna). I dati risalgono al 2016, ma a dare un quadro di insieme è l’Eurostat con il suo Annuario 2020. Il documento fornisce numerosi dati riguardanti vari settori economici dell’Ue e per quanto concerne l’agricoltura, un corposo paragrafo mette in evidenza come nei 27 Stati membri la maggior parte dei manager di aziende agricole abbiano meno di quarant’anni.

L’eccezione Sardegna

Quattro anni fa nell’Ue a 27 (anche se all’epoca era ancora a 28) c’erano 10,3 milioni di aziende agricole per 157 milioni di ettari di terreno usato. I giovani gestori di queste aziende che avevano meno di 40 anni erano circa un milione, ossia il 10,7% del totale. Leggendo i dati dei vari Paesi e delle regioni, l’Europa centrale e settentrionale ha in media tra il 15% e il 20% di giovani manager under-40, mentre l’Europa dell’est è di gran lunga superiore al 20%. Meno bene da questo punto di vista gli Stati meridionali come Spagna, Italia e Portogallo con una media del 7% nazionale. Il nostro Paese è spaccato in tre. Le regioni adriatiche (dal Friuli alla Puglia) sono sotto il 7% (L’Umbria e le Marche ad esempio sono nella top ten delle regioni europee con il più alto tasso di manager over 50), mentre quelle tirreniche (dalla Liguria alla Calabria) si attestano tra il 7% e il 10%. Solo la Sardegna rispetta la media europea con valori che oscillano tra il 15% e il 20%.

Frammentazione

Va detto comunque che è difficile mettere tutti gli Stati sullo stesso piano. Infatti il report si sofferma molto sugli aspetti regionali. Se in linea di massimo l’Europa dell’est è quella “più giovane” (soprattutto la Polonia), anche l’Austra sa il fatto suo. Ci sono poi alcune regioni sparse qua e là in Europa che abbassano la media.

