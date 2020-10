Leucemia mieloide cronica, il Ssn risparmia se modifica la sequenza dei trattamenti

I risultati di un’analisi di budget impact condotta da Altems, sul ricorso anticipato di un inibitore delle tirosin-chinasi (TKI) di terza generazione, dimostrano una significativa riduzione della spesa nel management dei pazienti. Dal numero 182 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON ALTEMS

di Prof. Americo Cicchetti, Dott. Michele Basile Alta Scuola di Economia e Management Sanitario (Altems)

In Italia sono approssimativamente diecimila i pazienti affetti da leucemia mieloide cronica (LMC) curati con inibitori delle tirosin-chinasi (TKI). La malattia è dovuta alla proliferazione monoclonale di una singola cellula multipotente affetta da un evento leucemogenico. Si tratta di una tipica patologia multifase caratterizzata da un inizio cronico, spesso asintomatico, che sfocia in una fase acuta, chiamata crisi blastica. I fattori eziologici conosciuti sono rappresentati dalle radiazioni ioniche mentre è presente una correlazione con gli agenti tossici, benzene in particolare, anche se supportata da minori evidenze.

Terapie disponibili

A oggi, i metodi a disposizione dei medici per curare un paziente affetto da LMC consistono nella somministrazione di imatinib, un TKI di prima generazione, e, seguendo il fallimento di questa terapia, è prassi ricorrere alla seconda generazione di TKI (bosutinib, dasatinib e nilotinib). La pratica clinica corrente è basata sulla ciclicità tra le alternative di seconda generazione in caso di fallimento terapeutico che porta ad allungare i tempi di cura del paziente e conseguentemente a un peggioramento della qualità di vita come anche un accumulo di eventi avversi dovuto a un uso prolungato delle alternative terapeutiche associato alla significativa frequenza di effetti collaterali. Ponatinib, l’unico TKI di terza generazione al momento disponibile per la curadella LMC in caso di fallimento delle strategie farmacologiche precedenti, è attualmente usato come ultima alternativa dopo il ciclo terapeutico e risponde al bisogno di cura di quel sottogruppo di pazienti refrattari alle terapie attualmente in uso.

Lo studio di Altems

L’Alta Scuola di Economia e Management Sanitario (Altems) ha condotto uno studio in cui mira adeterminare l’impatto in termini economici di gestione dei pazienti affetti da LMC nello scenario in cui questi siano trattati ricorrendo in anticipo al farmaco ponatinib, confrontando tale scenario con l’attuale pratica clinica italiana che prevede un cycling tra le terapie attualmente disponibili a seguito di fallimento della linea terapeutica precdente. Nello studio si rileva come il ricorso anticipato a ponatinib per la gestione di pazienti con LMC consenta di ridurre significativamente i costi assorbiti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un risparmio, a partire dalla terza linea terapeutica, pari a 19.292.210,24 euro. Questo risparmio si dimostra adeguato a compensare l’aumento di costi (12.670.251,93 euro) dovuti alla gestione del paziente con ponatinib dalla seconda linea di trattamento in poi, continuando a utilizzare il farmaco fino alla fine dell’orizzonte temporale considerato (5 anni) con un impatto netto pari a -6.621.958,30 euro. Questa la spesa che il Servizio Sanitario potrebbe risparmiare il cycling tra le alternative terapeutiche in caso di fallimento delle precedenti strategie farmacologiche. Questo risultato è equivalente a un risparmio di 671.23 per paziente per i cinque anni di orizzonte temporale considerato e di 134.25 euro per paziente su base annua. Il confronto tra questo scenario e l’altro basato sulla pratica italiana corrente ha rilevato un risparmio significativo di risorse che il Servizio Sanitario Nazionale potrebbe ottenere in caso di ricorso anticipato a ponatinib. Questi risultati si uniscono alle evidenze che mostrano una superiorità di ponatinib in termini di efficacia a confronto con le alternative farmacologiche qui considerate e a un minore impatto in termini di eventi avversi.

