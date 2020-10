Covid-19, nei trial di Moderna per il vaccino mancano alcune etnie

Il mancato arruolamento di un numero sufficiente di partecipanti neri, latini e nativi americani starebbe rallentando il trial. L’azienda però (una delle più avanti nella corsa al vaccino) assicura che questo non impedirà di richiedere l'autorizzazione per l'uso di emergenza alla Fda

Mancherebbero alcune minoranze etniche nei trial clinici che Moderna sta conducendo per testare efficacia e sicurezza del suo vaccino anti Covid-19. Portando a un rallentamento nella sperimentazione clinica. Lo riporta la Reuters, a cui i dirigenti dell’azienda statunitense avrebbero riferito che gli appaltatori privati da loro assunti per reclutare volontari non sono riusciti a iscrivere un numero sufficiente di partecipanti neri, latini e nativi americani. Per compensare il deficit, Moderna ha rallentato l’arruolamento dello studio e ha incaricato i centri di ricerca – che hanno rapporti di lunga data con organizzazioni di neri e altre comunità minori – di concentrarsi sul reclutamento delle etnie mancanti.

Una popolazione poco rappresentativa

Per adesso la maggior parte dei volontari arruolati sono bianchi: al 17 settembre solo il 7% erano neri americani, dato che dovrebbe essere più vicino al 13% per riflettere la popolazione reale degli Stati Uniti. Un campione non abbastanza eterogeneo per testate la validità del vaccino, anche in considerazione del fatto che Covid-19 negli Usa colpisce i neri a un tasso quasi tre volte superiore rispetto a quello dei bianchi americani.

Questi inoltre hanno il doppio delle probabilità di morire a causa del virus, secondo un rapporto della National Urban League e altri studi. I motivi sembrano legati a condizioni socio-culturali – come avevamo raccontato in un articolo di AboutPharma lo scorso luglio – come il fatto che tra gli operatori sanitari sia alto il tasso di persone di colore, rendendoli tra i primi ad essere idonei per un nuovo vaccino.

Paul Evans, amministratore delegato di Velocity Clinical Research a Durham, nella Carolina del Nord, la cui azienda è stata assunta per testare il vaccino Moderna in cinque siti, ha affermato che gli sforzi per arruolare volontari provenienti da contesti diversi per fornire un corretto equilibrio della popolazione sono “notoriamente difficili” in qualsiasi test clinico.

La riluttanza verso il vaccino

Uno dei motivi che spinge i neri americani a non partecipare al trial clinico, potrebbe essere la loro riluttanza ad assumere il vaccino. Secondo un sondaggio del Pew Research Center pubblicato a settembre, solo il 32% degli adulti neri ha dichiarato che avrebbe sicuramente o probabilmente fatto un vaccino Covid-19, rispetto al 52% degli adulti bianchi, al 56% degli ispanici e al 72% degli asiatici americani. Alcuni ricercatori hanno attribuito lo scarso reclutamento delle minoranze, in parte alle richieste di testare un vaccino contro il coronavirus a una velocità senza precedenti.

Moncef Slaoui, che gestisce il programma statunitense Operation Warp Speed ​​che ha finanziato il vaccino di Moderna e altri, ha riferito ai leader neri che l’iscrizione delle minoranze al trial di Moderna non aveva raggiunto una percentuale adeguata e ha chiesto aiuto per incoraggiare i volontari della comunità. “Sviluppare un vaccino che non viene utilizzato in una frazione della popolazione è come non avere vaccino”, ha detto Slaoui. “È assolutamente inutile”.

La corsa prosegue

La biotech statunitense avrebbe pianificato fin dall’inizio di reclutare un gruppo di volontari eterogeneo, come ha riferito alla Reuters l’amministratore delegato Stephane Bancel. Ma i risultati sono stati contrastanti e il reclutamento in alcuni siti con prestazioni insufficienti è stato interrotto. Bancel ha anche affermato che il rallentamento delle iscrizioni, annunciato all’inizio di settembre, non impedirà all’azienda di richiedere l’autorizzazione per l’uso di emergenza (Emergency use authorization, Eua) per il vaccino negli Stati Uniti, a condizione che i risultati iniziali dimostrino che è sicuro ed efficace.

L’azienda è infatti una delle più avanti nella corsa americana per un vaccino anti Sars-Cov2. Ha anche ricevuto più di 1 miliardo di dollari di finanziamenti dal governo per sviluppare e produrre il suo candidato e altri 1,5 miliardi di dollari per fornirlo al pubblico americano. Moderna dunque potrebbe cercare un’Eua per somministrare il vaccino a gruppi ad alto rischio come gli operatori sanitari già a novembre. Per poi fornire dati completi su un gruppo più eterogeneo nella domanda formale per richiedere l’approvazione commerciale alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti il ​​prossimo anno.