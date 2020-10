Dl Agosto: accolto un ordine del giorno sulla compensazione dei tetti della farmaceutica

La proposta del senatore Alan Ferrari (Pd), inizialmente presentata come emendamento, diventa un “impegno a valutare l’opportunità dell’intervento” nel primo provvedimento utile

Accolto in Senato un ordine del giorno sulla revisione dei meccanismi che regolano i tetti della spesa farmaceutica. Nell’ambito dell’esame del Decreto Agosto “recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, a Palazzo Madama è stato accolto l’odg del senatore Alan Ferrari (Pd), che “impegna il Governo ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile le problematiche sollevate dall’emendamento 31.0.17”. Il riferimento è a una proposta di modifica al Dl Agosto presentata dallo stesso Ferrari, ma non rientrata fra gli emendamenti approvati. Nel frattempo il decreto ha incassato la fiducia del Senato (148 sì e 117 no) e passa all’esame della Camera.

La proposta per compensare i tetti

La questione dello sforamento dei tetti della spesa farmaceutica torna quindi di attualità nelle aule parlamentari. Il nodo è sempre lo stesso: il tetto della spesa diretta (ex ospedaliera) costantemente sforato e quello per la spesa convenzionata (la territoriale) sotto controllo. La proposta di Ferrari prevede quindi che “fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica, nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l’altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento”. L’odg “ispirato” dall’emendamento è stato accolto con la formula di “impegno a valutare l’opportunità dell’intervento” e il primo provvedimento utile sarà la legge di Bilancio.