Kedrion Biopharma, Val Romberg è il nuovo amministratore delegato della società

Val Romberg è il nuovo amministratore delegato di Kedrion BioPharma, azienda biofarmaceutica attiva nel campo della produzione di farmaci plasmaderivati per il trattamento di patologie e condizioni rare e debilitanti. Ad annunciarlo è la società stessa tramite una nota diffusa il 6 ottobre.

Il profilo

Romberg ha maturato esperienza nel settore farmaceutico e, in particolare, nell’ambito dei farmaci plasmaderivati. L’ultimo ruolo ricoperto è stato quello di vicepresidente esecutivo delle operations in Csl Behring.

Chimico di formazione, ha ricoperto rilevanti incarichi anche nell’ambito della ricerca e sviluppo. Ha lavorato in importanti gruppi, fra cui West pharmaceutical services e Aventis Behring.

Crescere sul mercato

“Sono molto soddisfatto che Val Romberg abbia accettato la nostra proposta. La sua esperienza nell’industria dei plasmaderivati sono la migliore garanzia per gestire le sfide delineate nei nostri piani strategici e per assicurare alla nostra azienda un futuro di crescita”, ha commentato Paolo Marcucci, presidente di Kedrion.

Una terapia contro Covid-19?

“Sono felice di entrare a far parte di Kedrion, gruppo che produce e distribuisce importanti farmaci e terapie per pazienti di tutto il mondo. Sono particolarmente entusiasta, inoltre, di poter seguire il progetto di una terapia contro il Covid-19, che Kedrion sta sviluppando insieme al partner di ricerca Columbia University Irving Medical Center di New York e all’azienda israeliana Kamada”, ha affermato il nuovo Ceo di Kedrion.