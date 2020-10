La Commissione Ue approva l’utilizzo di burosumab per trattare l’ipofosfatemia X-linked

L'esecutivo europeo ha dato il via libera all'utilizzo del farmaco sviluppato dalla giapponese Kyowa Kirin per il trattamento degli adolescenti più grandi e degli adulti affetti da Xlh

La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione per l’utilizzo di burosumab per il trattamento degli adolescenti più grandi e degli adulti affetti da ipofosfatemia X-linked (Xlh). Si tratta di una malattia cronica, debilitante e progressiva, che insorge solitamente fin dalla prima infanzia, causando bassa statura, deformità a carico degli arti inferiori e dolore alle ossa e delle articolazioni.

Un passo in avanti

“Fino a oggi, gli adulti con Xlh avevano opzioni terapeutiche molto limitate per questa patologia progressiva e disabilitante”, ha dichiarato Karine Briot, dell’Hôpital Cochin di Parigi. “L’autorizzazione concessa costituisce un passo avanti di grande valore, perché per la prima volta i pazienti adulti con Xlh possono contare su un’opzione sviluppata per funzionare sui meccanismi patogenetici che causano la malattia”.

Terapia mirata

“La decisione odierna della Commissione europea è un momento importante per la gestione dell’Xlh, una malattia cronica e progressiva, con un impatto negativo molto forte sulla vita di bambini e adulti,” ha aggiunto Abdul Mullick, presidente di Kyowa Kirin International. “Questo risultato rientra nella nostra missione di rispondere alle esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti, delle loro famiglie e dei professionisti medici che si prendono cura di loro. Con questa autorizzazione, anche gli adolescenti più grandi e gli adulti con Xlh potranno beneficiare del trattamento con burosumab, l’unica terapia mirata che agisce sui meccanismi patogenetici di questa malattia. Ora concentreremo i nostri sforzi per assicurare l’accesso al maggior numero possibile di persone in questo gruppo allargato di pazienti eleggibili al trattamento”.

Gli studi

La richiesta di ampliamento dell’autorizzazione all’immissione in commercio è supportata dai dati di due studi di Fase 3: lo studio UX023-CL303 di Fase 3, uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, per verificare la sicurezza e l’efficacia di Burosumab negli adulti con XLH, e lo studio UX023-CL304 di Fase 3, uno studio in aperto, a braccio singolo, per verificare gli effetti di Burosumab sull’osteomalacia (rammollimento delle ossa) negli adulti con XLH.

In questi due studi è dimostrato che burosumab produce un incremento dei livelli di fosfato sierico e li mantiene nell’intervallo di normalità, contribuisce inoltre alla guarigione di pseudofratture e fratture dovute all’osteomalacia, e migliora l’osteomalacia stessa. Altri endpoint hanno mostrato che i pazienti hanno avuto meno dolore e rigidità articolare, e che la funzione fisica e la mobilità sono progressivamente migliorate nel corso del tempo.8,9,10 Il profilo di sicurezza di Burosumab è risultato coerente con quanto osservato in altri studi di Burosumab, con eventi avversi quali reazioni nel sito di iniezione, iperfosfatemia e ipersensibilità. Non sono stati segnalati eventi avversi gravi correlati al trattamento.