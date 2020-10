Un test del sangue per misurare la gravità di Covid-19

Lo hanno messo a punto i ricercatori del dell'ospedale Sacco-università Statale di Milano e dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo). Può misurare alcune cellule "spia" che circolano in misura maggiore quanto più grande è il danno provocato da Sars-CoV2

C’è un modo, da oggi, per sapere in anticipo quale potrebbe essere la gravità dell’infezione Covid-19. Si tratta di un test del sangue in grado di misurare una sorta di cellule “spia” che circolano in misura maggiore quanto più grande è il danno provocato da Sars-CoV2. Lo hanno messo a punto e testato i ricercatori dell’ospedale Sacco-università Statale di Milano e dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano. Secondo i dati dello studio italiano le cellule endoteliali, che compongono il rivestimento interno dei vasi, se danneggiate dal virus si sfaldano ed entrano nel sangue, diventando così un parametro dosabile. “Le cellule endoteliali circolanti (Cec) – scrivono gli autori – sono un potenziale nuovo marker della gravità di Covid-19″.

Una patologia endoteliale più che polmonare

I dati sono stati presentati durante l’evento digitale “Real-Time Monitoring of Endothelial damage during Covid-19. Why is it needed?“, organizzato dalla Fondazione Internazionale Menarini. È ormai noto che il nuovo coronavirus abbia diversi target nell’organismo: dall’apparato respiratorio a quello cardiovascolare. Proprio la distruzione delle cellule dell’endotelio, il tessuto che riveste l’interno dei vasi sanguigni e linfatici e del cuore, provoca la comparsa di numerose complicanze della malattia. I nuovi dati infatti suggeriscono che Covid-19 sia una patologia endoteliale ancor più che polmonare, e individuano nella valutazione dell’entità del danno alle Cec un elemento per stimare la gravità di Covid-19 più diretto delle cellule endoteliali progenitrici (Epc).

Le cellule endoteliali circolanti

Le Cec derivano infatti dall’endotelio stesso e riflettono perciò il danno diretto del tessuto, mentre le Epc provengono dal midollo osseo in risposta al danno vascolare dovuto al virus, per riformare vasi sanguigni e ricostituire un endotelio sano. Ecco perché l’entità delle Cec distrutte dal virus, che possono essere esse stesse causa di complicanze trombotiche, può essere una spia della gravità di Covid-19, in particolare delle lesioni vascolari. Aiutando così a valutare meglio la prognosi dei pazienti e a indirizzare le scelte terapeutiche. “Le complicanze vascolari e trombotiche sono una delle cause più importati della mortalità da Covid-19, fino a ora difficilmente prevedibili” afferma Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco e co-presidente del convegno digitale. “Un aspetto molto importante è il danno endoteliale, che rappresenta una vera sfida nel trattamento del Covid-19 in stadio avanzato ed è uno dei più importanti ostacoli per ottenere una remissione della malattia”.

Un bio-marcatore da studiare

“Abbiamo notato come la quantità delle Cec sia legata alla gravità di Covid-19″, riferisce Agostino Riva, infettivologo del Sacco e coordinatore dello studio. “Motivo per cui il danno endoteliale può essere potenzialmente un fattore prognostico negativo del Covid-19. La possibilità di misurare le cellule endoteliali circolanti grazie a un semplice test del sangue si candida dunque a diventare un bio-marcatore per la scelta delle terapie più appropriate e per ridurne le complicanze fatali. Tuttavia – precisa Riva – il suo valore predittivo di gravità della malattia deve essere ancora pienamente chiarito e confermato. Il prossimo passo sarà studiare queste ipotesi, misurando queste cellule in tutte le fasi della malattia e durante la guarigione per capire come si correlano alla sua gravità e al successo della terapia in studi clinici più estesi”.