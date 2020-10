Agenzia biomedicale europea, anche Padova pensa alla candidatura

A lanciare l'idea è stato il presidente di Regione Veneto Luca Zaia

Salgono le città interessate a presentare la propria candidatura per l’Agenzia biomedicale europea. Dopo Roma e l’ipotesi mai ufficializzata di Verona, spunta anche Padova. Come è stato per la città capitolina con l’esposizione in prima persona di Nicola Zingaretti (sindaco di regione Lazio) e Virginia Raggi (sindaco), è stato il presidente del Veneto Luca Zaia a lanciare la suggestione.

Il dossier è già in preparazione

Zaia ha dichiarato che Padova potrebbe essere la carta da giocare da parte del Governo sui tavoli internazionali quando si entrerà nel vivo dell’assegnazione della Barda europea. Il dossier è già in preparazione tanto che la Regione ci sta lavorando da circa due mesi.

Usare parte del Recovery Fund?

In queste settimane si fa un gran parlare di Recovery fund e di come il Governo intende spendere i soldi destinati all’Italia. Entro gennaio 2021 verranno proposti alla Commissione europea i progetti su cui puntare tutto e in questa fase non si può non pensare a ciò che Guido Tonelli, professore di fisica all’Università di Pisa e scienziato del Cern, aveva dichiarato l’11 giugno 2020 ai microfoni della trasmissione di Radio24, “Effetto giorno”, condotta da Alessio Maurizi. Il docente proponeva di investire alcune fondi del Recovery fund per creare un ecosistema accogliente per la futura (e auspicabile, Europa permettendo) agenzia biomedicale. Durante l’appuntamento radiofonico, però, Tonelli guardava più alla Lombardia che al veneto “Proporrei Milano come sede naturale di questa agenzia. Sarebbe una struttura che potrebbe funzionare con un investimento iniziale di cinque miliardi e un budget annuo di un miliardo considerando l’occupazione di 2500 persne. Sarebbe poi l’Europa a finanziarla”.