Johnson & Johnson: accordo con l’Ue per 200 milioni di dosi del vaccino Janssen

Sottoscritto un accordo preliminare, che prevede anche un'opzione esercitabile dagli Stati Membri per raddoppiare la quantità di scorte. Attualmente è ancora in corso la fase 3 di sperimentazione

Il gruppo Johnson & Johnson e la Commissione Ue hanno sottoscritto per la fornitura di 200 milioni di dosi del candidato vaccino anti-Covid di Janssen (farmaceutica del gruppo J&J). Il contratto preliminare di acquisto prevede la fornitura delle dosi agli Stati Membri dopo l’eventuale approvazione e autorizzazione delle autorità regolatorie. Secondo i termini dell’intesa, gli Stati Ue avranno anche un’opzione per acquistare altre due dosi supplementari.

L’impegno per rendere accessibile il vaccino

Fuori dall’Europa, Johnson & Johnson prevede di destinare fino a 500 milioni di dosi del vaccino per assicurare l’accesso ai Paesi a più basso reddito. Le consegne inizieranno a metà del prossimo anno dopo l’approvazione degli organi competenti. Ma l’obiettivo, assicura l’azienda, è “lavorare senza sosta per accrescere ancor più il numero di dosi disponibili”.

Il vaccino di Janssen

Il candidato vaccino di Janssen viene valutato in questo momento in un trial registrativo di fase 3 (ENSEMBLE) su scala internazionale, avviato a settembre. Più avanti nel corso di del 2020 l’azienda prevede l’inizio di un secondo studio di fase 3 con un regime a due dosi. “Johnson & Johnson – sottolinea la nota – è impegnata a garantire la trasparenza e a condividere delle informazioni relative allo studio ENSEMBLE di Fase 3.

Il prodotto in sperimentazione utilizza la tecnologia AdVac, la stessa impiegata per sviluppare il regime vaccinale di Janssen contro l’Ebola (già approvato in Europa) e per altri candidati vaccini contro i virus Hiv, Rsz e Zika.

“La pandemia di Covid-19 continua a minacciare le popolazioni di tutto il mondo. Abbiamo la responsabilità di garantire l’accesso al nostro vaccino contro il Covid-19 non appena sarà pronto. Siamo grati del supporto della Commissione e degli Stati membri al nostro candidato vaccino e ai nostri sforzi di ricerca e sviluppo,” ha dichiarato Paul Stoffels, vicepresidente del Comitato esecutivo e Chief scientific officer di Johnson & Johnson.