di Redazione online

Digital Project Management

La gestione efficace di progetti digitali nel mondo della salute

Virtual training, 26 novembre 2020, h 9.00-13.00

La progettazione e l’esecuzione di progetti digitali è una competenza sempre più richiesta nel mondo lavorativo attuale, in particolare nel settore Pharma & HealthCare, dove si assiste a una notevole crescita dell’uso del digitale nei campi della comunicazione e del marketing e alla conseguente trasformazione dei modelli di business. Come è possibile gestire in modo adeguato ed efficiente un progetto digitale in ambito Health Care & Pharma? Per riuscirci sono necessarie competenze diverse e articolate:

La Digital Attitude , una soft skill che consiste nel comprendere le opportunità offerte dal digitale e conoscere gli strumenti fondamentali

, una soft skill che consiste nel comprendere le opportunità offerte dal digitale e conoscere gli strumenti fondamentali Capacità di lavorare in gruppo , perché un progetto digitale richiede la presenza di professionalità diverse, chiamate a collaborare fra loro

, perché un progetto digitale richiede la presenza di professionalità diverse, chiamate a collaborare fra loro Competenze di project management: le tecniche di gestione di un progetto in tutte le fasi del suo ciclo di vita; gli strumenti da utilizzare in ciascuna fase; le competenze e le attitudini richieste al Project Manager; le figure dedicate al progetto e la loro integrazione nell’organizzazione dell’azienda.

Il corso fornisce

Strumenti per riconoscere la propria Digital Attitude

Strategie per lavorare in gruppo ad progetto digitale valorizzando le capacità e le competenze di ciascuno attraverso una specifica metodologia basata sul coaching e sulla sperimentazione di gruppo

per lavorare in gruppo ad progetto digitale attraverso una specifica metodologia basata sul e sulla Elementi per apprendere e verificare le competenze di project management digitale, partendo da esempi concreti e casi di studio documentati.

Metodologia

Il corso sarà caratterizzato da un approccio pratico basato su una forte interazione tra docenti e partecipanti. In particolare, verrà applicata la metodologia Coach-Ing, che integra le competenze analitiche e progettuali proprie dell’ingegneria con le competenze del coaching. Tale metodologia formativa consente sia un lavoro sulla persona, in termini di consapevolezza delle proprie competenze, sia un lavoro di conoscenza e acquisizione basato sull’apprendimento diretto e sulla messa in pratica di quanto proposto. Ogni nozione appresa sarà sperimentata mediante esercitazioni individuali e di gruppo.

Target

Il corso si rivolge a tutte le figure professionali dell’industria farmaceutica, di medical devices, nutraceutica, società di servizi che intendono rafforzare le proprie competenze nel project management di progettualità digitali: Marketing, Comunicazione, IT, Sales, HR, Market Access.

Docenti

Viviana Callea, Ingegnere, Coach Certificato e Imprenditrice

Francesco Tissoni, Docente di Teorie e Tecniche della Comunicazione Web, Università degli Studi di Milano

Per maggiori informazioni contatta il nostro Customer Support: formazione@aboutpharma.com

oppure scrivici su Facebook

Realizziamo percorsi formativi rivolti ai principali attori del mondo farmaceutico e sanitario