Industria dei generici: quattro priorità per spingere il pharma europeo

Medicines for Europe traccia la rotta per ripensare e rafforzare il ruolo del Vecchio Continente come attore globale per la produzione di medicinali. Dalle gare alla digitalizzazione, dalle partnership alla proprietà intellettuale, ecco le azioni principali suggerite

Rivedere le gare per l’acquisto e le politiche dei prezzi. Sfruttare il digitale per rendere più efficiente il dialogo tra industria e autorità regolatorie. Realizzare una piattaforma per il confronto fra tutti gli attori del mondo del farmaco. E ancora: estendere anche ai fornitori terzi di principi attivi (Api) la tutela della “Bolar clause”, cioè l’eccezione prevista per chi, prima della scadenza di un brevetto, compie attività finalizzate all’autorizzazione all’immissione in commercio di un proprio farmaco una volta scaduta la copertura brevettuale. Queste quattro azioni sono state indicate come prioritarie per spingere il pharma europeo da Christoph Stoller, presidente di Medicines For Europe (l’associazione dei genericisti europei), in occasione di un evento promosso nei giorni scorsi dall’organizzazione dei genericisti tedeschi ProGenerika con la presidenza Ue.

Il ruolo dell’Europa nella scenario produttivo globale

A riportare la posizione di Stoller è una nota pubblicata sul sito di Assogenerici. “Il punto di partenza – detto Stoller – deve essere la valutazione della realtà produttiva comunitaria. La nostra industria conta oltre 400 siti di produzione e 126 siti di ricerca e sviluppo in Europa dove operano 190mila addetti. L’Europa ha spiegato concentra ancora circa il 35% della produzione mondiale di Api (25% India, 33% Cina, 12% Usa) e le aziende europee di generici e biosimilari forniscono quasi il 70% dei medicinali dispensati in Europa. Tuttavia vari aspetti della catena di fornitura si sono globalizzati a causa delle sfide di sostenibilità affrontate dal nostro settore: per questo è necessario – come auspicato dall’Ue – rafforzare la produzione di medicinali con soluzioni che determineranno una differenza tangibile e sistemica a lungo termine”.

Quattro azioni

Queste le azioni suggerite da Stoller, secondo la sintesi riportata da Assogenerici:

riformare le politiche di gara e progettare nuovi modelli di prezzo che incoraggino gli investimenti nella sicurezza dell’approvvigionamento e nella resilienza della produzione, coprendo l’intera catena del valore dai principi attivi API ai prodotti finiti, perché la preferenza insostenibile dei sistemi sanitari per l’opzione generica a basso costo senza riguardo per gli investimenti delle aziende per garantire l’approvvigionamento o perseguire le priorità di trasformazione chiave dell’Europa come l’agenda verde, sta giocando contro il consolidamento e la crescita del comparto europeo;

utilizzare la potenza della digitalizzazione e della telematica per creare un ambiente normativo sufficientemente flessibile da garantire trasferimenti rapidi di informazioni tra l’industria e le autorità di regolamentazione, facilitando anche il trasferimento rapido dei medicinali tra gli Stati membri per affrontare le carenze;

migliorare l’habitat del mercato unico implementando misure come l’estensione della “Bolar cause” anche ai fornitori terzi di API;

realizzare una piattaforma europea all’interno della quale in cui i responsabili politici, i contribuenti, i regolatori, l’industria e altri attori della catena di approvvigionamento farmaceutica possano incontrarsi regolarmente per sviluppare e attuare riforme politiche sostenibili.

“Lezione” Covid

“Se un aspetto positivo è venuto dalla crisi del Covid-19, è stato il potere della collaborazione. Di fronte a una crisi urgente, l’industria e i governi hanno saputo collaborare per gestire il rischio e ridurre l’impatto. Questa capacità – ha concluso Stoller – non deve essere utilizzata soltanto davanti alle crisi ma deve essere messa al servizio della capacità produttiva in Europa».