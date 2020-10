Vaccino Covid-19, anche la Cina parteciperà al programma Covax

Dopo una lunga attesa anche Pechino aderisce al programma di Gavi, Cepi e Oms per supportare la distribuzione di terapie anti-coronavirus nei Paesi più in difficoltà

Un ingresso di peso quello della Cina nel Covax, il programma di Gavi Alliance, della Coalizione per l’innovazione in materia di preparazione alle epidemie (Cepi) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per co-finanziare la spesa di acquisto e distribuzione dei vaccini in tutto il mondo a sostegno dei Paesi più in difficoltà. L’ok di Pechino arriva proprio quando il tesoretto del programma è arrivato a 1,7 miliardi di dollari grazie alle recenti donazioni di Germania, Svezia, Regno Unito, Italia, Canada e Giappone per un totale di 958 milioni di dollari.

L’adesione di Pechino

Tra i giganti mancavano solo la Russia, gli Usa e la Cina appunto. Ora che anche Pechino ha deciso di aderire per co-finanziare la distribuzione dei vaccini per tutti, l’obiettivo del crowdfunding di due miliardi di dollari entro la fine del 2020 non sembra così irraggiungibile e si può, anzi, puntare con ottimismo al cinque miliardi di fondi da raccogliere entro la fine del 2021.

Operazione politica

L’ok del Paese asiatico ha una forte valenza politica. Mentre Mosca e Washington si ostinano a rifiutare, la Cina in questo modo ha voluto dare prova della sua cosiddetta buonafede. Buonafede perché negli ultimi mesi è stata spesso accusata di nascondere dati sulle sperimentazioni dei vaccini, di rubarne alcuni e di aver sottovalutato l’epidemia agli esordi. L’operazione, quindi, serve anche per scrollarsi di dosso le polemiche che le sono piovute addosso a livello internazionale. Tra l’altro con i suoi quattro vaccini in fase finale di sperimentazione potrebbe davvero supportare nuove politiche di approvvigionamento per i 92 Paesi a medio-basso reddito che hanno aderito a Covax.