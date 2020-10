Covid-19, Italia tra i primi dieci al mondo per export di prodotti legati al virus

È quanto emerge da un recente rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, secondo cui il nostro Paese contribuisce al 4% dell'export mondiale in questo settore. A guidare la classifica è la Germania, seguita da Stati Uniti e Svizzera

L’Italia è tra i primi dieci paesi al mondo per l’export di prodotti collegati alla pandemia da Covid-19. A dirlo è un recente rapporto dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico, secondo cui il nostro Paese si posiziona al nono posto della graduatoria contribuendo con il 4% dell’export globale. I volumi di tali esportazioni si contrano per il 49% in soli cinque Stati: guida la Germania, seguita da Stati Uniti, Svizzera, Cina e Irlanda.

Dpi e medical devices

Dal rapporto emerge come nessun singolo Paese produca in modo efficiente tutti i beni di cui ha bisogno per combattere il virus. Infatti, mentre la Cina è specializzata negli equipaggiamenti di protezione (mascherine, guanti e camici), i Paesi europei e gli Stati Uniti esportano soprattutto medical device.

Tutto ciò dimostra come una forte interdipendenza nel commercio di tali prodotti. In ogni caso, si tratta di un processo in cui nessuna nazione risulta del tutto autonoma. In altre parole, un Paese potrebbe essere il principale produttore di un bene, ma importatore di altri.

La Germania, per esempio, per ogni euro esportato di merci collegate a Covid-19, ne importa 0,75 euro. Proporzione che si ribalta per la seconda in classifica: gli Stati Uniti hanno un export di 0,7 per ogni dollaro importato.

Va sottolineato come molti dei Paesi che tendono a fornire prodotti Covid-19 sono anche coloro i quali sono più colpiti dal virus fino a oggi.

La classifica

La Germania è il Paese che guida la classifica con il 15% dell’export globale, seguita dagli Stati Uniti con l’11%. In terza posizione la Svizzera con il 9%, quarta la Cina con l’8% e quinta l’Irlanda con il 7%. A precedere l’Italia sono, inoltre, Olanda (5%), Belgio (4%) e Gran Bretagna (4%).