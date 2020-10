Ema, parere positivo a quattro nuovi vaccini veterinari

I prodotti di immunizzazione compongono il grosso della lista resa nota dal Comitato dei farmaci veterinari. Ad essi si aggiunge anche un farmaco generico

Il Cvmp, il Comitato per i farmaci veterinari, ha dato il suo parere favorevole a quattro nuovi vaccini veterinari e un generico.

I quattro vaccini

Il primo del quartetto è un prodotto di Zoetis Belgium pensato per i suini contro il circovirus di tipo 2 che riduce la carica virale nel sangue e nei tessuti linfoidi, diarrea e lesioni tissutali dovute all’infezione da Pcv2. Il secondo parere positivo per l’Aic è per il vaccino di Idt Biologika che prevede l’immunizzazione delle scrofe gravide e dei feti dalle infezioni dovute all’Escherichia coli e dai disturbi dovuti al Clostridium perfringens di tipo A e C. Sì anche per Intervet International e il suo prodotto. Quest’ultimo è stato pensato per immunizzare i cuccioli di cane di quattro settimane di età dal cimurro e dalle infezioni di parvovirus. L’ultimo vaccino approvato è di Ceva-Phylaxia studiato per immunizzare i polli di 8 settimane per ridurre le lesioni della pelle dovute al powlfox, causata dai virus della famiglia Poxviridae e dal genere Avipoxvirus e per trattare le lesioni dovute a laringotracheiti.

Il generico

C’è anche un farmaco generico emerso dalla lista di pareri positivi dell’incontro avvenuto tra il 6 e il 7 ottobre 2020. Si tratta di tulatromicina di Dechra Regulatory per la metafilassi per le malattie respiratorie e cheratocongiuntiviti nei bovini, patologie respiratorie nei suini e pododermatiti nelle pecore.

Le variazioni

Come in ogni incontro del Comitato si discute anche di alcune variazioni di indicazione. In questo caso è stato dato via libera alla variazione di tipo 2 per un vaccino usato per l’immunizzazione dei polli contro la malattia di Newcastle, la bursite infettiva e la malattia di Marek. Nello specifico la variazione riguarda la malattia di Newcastle la cui protezione è stata allungata da 8 a 60 settimane. Modifica anche per le indicazioni sulla qualità di una miscela di cellule staminali mesenchimali derivate da sangue periferico allogenico equino prodotta il cui titolare è Global stem cell technology (e di cui Boehringer Ingheleim Animal Health è la concessionaria).



Clicca qui per richiedere la rivista