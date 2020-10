I veterinari chiedono un incontro al ministro Speranza

Fnovi, Anmvi, Sivemp, rappresentanti degli Istituti zooprofilattici e del mondo accademico sollecitano un confronto sul ruolo dei professionisti della salute animale nella società e anche all’interno delle istituzioni

I veterinari italiani chiedono di essere ascoltati. Lo fanno con una lettere inviata al ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui chiedono un incontro. Con l’obiettivo di ragionare assieme sul ruolo (sociale e non solo) dei professionisti che si occupano di salute animale e sulla rappresentanza delle loro istanze all’interno delle istituzioni.

I firmatari

La lettera al ministro è stata sottoscritta da Fnovi (Federazione nazionale ordini veterinari), Sivemp (Sindacato italiano veterinari medicina pubblica), Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari), dai rappresentanti degli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs) e del mondo accademico (Conferenza dei direttori di Dipartimenti di Medicina Veterinaria).

I contenuti

Nella lettera, spiega una nota pubblicata sul sito della Fnovi, è stato ricordato che il medico veterinario “svolge quotidianamente una serie di attività, purtroppo poco conosciute, che rivestono grande importanza per la salute e la crescita della qualità della vita dell’intera collettività”.

I veterinari ritengono quindi maturi “i tempi per aumentare la consapevolezza sul fondamentale apporto fornito ai cittadini, recuperando la necessaria attenzione istituzionale verso un settore che possiede una rilevanza vitale, ma che tuttavia non è percepito come tale”.

La questione Dgsaf

Nella richiesta al ministro si fa riferimento anche al tema della rappresentanza: “In questo particolare momento storico la nostra categoria si aspetta pertanto un maggior coinvolgimento sui temi che concernono la salute dell’uomo ed una più penetrante rappresentanza presso le istituzioni preordinate alla tutela della salute animale ed alla sicurezza alimentare”.

In ballo c’è infatti la guida della Direzione generale della sanità animale e farmaci veterinari del ministero della Salute. A settembre il dg Silvio Borrello è andato in pensione e l’incarico è stato assunto ad interim dal segretario generale del dicastero Giuseppe Ruocco. Vacante è anche il ruolo di Chief veterinary officer, il capo dei servizi veterinari, ricoperto dallo stesso Borrello fino a poco tempo fa. Nei giorni scorsi la Fnovi ha sottolineato la necessità di “un’attiva Direzione ministeriale gestita da un veterinario”. Istanza condivisa anche dall’Anmvi.

Leggi anche: “La veterinaria produce valore”