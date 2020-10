Life science, Ardian acquista il 50% di Angus chemical company

L'azienda sviluppa una tecnologia che produce un portafoglio di additivi speciali utili a migliorare l’efficacia dei prodotti e dei processi nei settori delle scienze della vita. Il restante 50% della società resta a Golden gate capital

Il fondo d’investimento Ardian ha acquisito il 50% di Angus chemical company, società che produce e distribuisce microalcani e suoi derivati, da Golden gate capital. Lo annuncia un comunicato. Secondo quanto si apprende dalla nota l’enteprise value complessivo è pari a 2,25 miliardi di dollari. Golden gate capital manterrà una partecipazione del 50% nella società.

Cosa fa Angus

Fondata nel 1935, Angus attraverso la sua tecnologia proprietaria produce un portafoglio unico di additivi speciali e altri prodotti a elevate prestazioni, che aiutano i clienti a migliorare l’efficacia dei prodotti e dei processi in un’ampia gamma di applicazioni nei settori delle scienze della vita, della cura della persona e di altri mercati industriali in forte crescita.

Lotta a Covid-19

Inoltre, specifica la nota, le soluzioni di Angus sono ampiamente utilizzate in applicazioni che aiutano a combattere la diffusione di Covid-19, tra cui gel disinfettanti per le mani ad alto contenuto alcolico, kit diagnostici, trattamenti anticorpali e vaccini.

Peraltro, negli ultimi cinque anni la società, grazie al supporto di Golden gate capital, è cresciuta in modo significativo, riposizionandosi per concentrarsi sulle applicazioni premium per i consumatori. Ardian e Golden Gate Capital collaboreranno con il presidente e ceo di Angus, David Neuberger, per sviluppare il business attraverso una continua attenzione e investimenti nei mercati chiave.

La strategia

“Siamo felici di collaborare con i nostri nuovi investitori in questa prossima fase di crescita”, ha dichiarato Thibault Basquin, head of americas investments di Ardian Buyout. “Angus svolge un ruolo fondamentale nella catena del valore delle scienze della vita e della cura della persona, e i suoi prodotti hanno sostenuto decine di attività essenziali negli ultimi mesi. Grazie al network globale di Ardian e insieme a Golden gate capital, abbiamo in programma di accelerare la crescita dell’azienda e di fornire ai clienti di Angus una gamma di prodotti sempre più attrattivi e di sostenere la società nell’implementazione di una strategia globale di buy & build”.