Mallinckrodt sommersa dai debiti, si affida al Capitolo 11 della legge Usa sulla bancarotta

Per ripianare i forti debiti contratti a seguito delle sentenze che la vedono in parte responsabile della crisi degli oppioidi negli Usa, la società irlandese ha attivato la procedura che consente alle imprese che lo utilizzano una ristrutturazione a seguito di un grave dissesto finanziario

Anche l’irlandese Mallinckrodt è vicina alla bancarotta e si affida al cosiddetto “Capitolo 11” della legge americana per riorganizzarsi a seguito del dissesto finanziario dovuto all’enormità di cause sul “caso oppioidi” che ha sconvolto le società di settore (una su tutte fu Purdue che ha dichiarato fallimento nel 2019). Mallinckrodt, uno dei più grandi attori del mercato di riferimento al mondo deve pagare 1,6 miliardi di dollari per risolvere le questioni giudiziarie che la vedono colpevole di vendita illegale di prodotti oppiacei e di essre in parte responsabile della dipendenza di migliaia di cittadini agli antidolorifici.

Capitolo 11

Il Capitolo 11 è una legge federale statunitense che consente alle imprese che lo utilizzano una ristrutturazione a seguito di un grave dissesto finanziario (ne fece uso all’epoca anche Lehman Brothers). Il Chapter 11 è utilizzabile sia dalle imprese, in forma societaria o individuale, sia da privati cittadini (nell’ordinamento statunitense, infatti, anch’essi sono soggetti al fallimento). L’utilizzo di gran lunga prevalente è però quello da parte delle società ed è grossomodo equivalente all’amministrazione controllata un tempo prevista nella legislazione italiana. Si distingue, ad esempio, dal Capitolo 7 che invece prevede il fallimento vero e proprio che sfocia nella liquidazione totale dei beni dell’impresa.

Il caso

La società, come molte altre, è stata accusata di aver generato e incentivato la diffusione senza controllo di farmaci antidolorifici il cui abuso avrebbe causato la morte di 400 mila persone in vent’anni nei soli Stati Uniti. In alcune mail, svela Bloomberg, si nasconderebbero alcune delle prove indiziarie. Una su tutte, scritta da un venditore nel 2009, equiparerebbe il consumo di oppiacei ai Doritos, una nota marca americana di snack. “Mangiatene che ne produrremo delle altre”, riporta la testata. La società ha dichiarato, in sua difesa, che quel dipendente non era più in organico e che la sua condotta non rappresentava lo sforzo della compagnia nella lotta all’abuso da oppioidi. Al momento Mallinckrodt ha attivato la procedura nello Stato del Delaware, ma presto dovrà affrotnare un processo anche nel Tennesse.

I casi Purdue e Insys

La compagnia irlandese non è stata l’unica a dover patteggiare ingenti somme di denaro nella crisi degli oppioidi scatenatasi negli ultimi anni negli Stati Uniti. Purdue aveva proposto di pagare 10 miliardi di dollari (e infatti ha avviato il Capitolo 11) tanto da coinvolgere la stessa famiglia proprietaria Sackler che avrebbe dovuto sborsare, da sola, tre miliardi. Altro caso è quello di Insys Therapeutics che come Purdue lo scorso anno ha dichiarato bancarotta a seguito di patteggiamenti miliardari. Addirittura il Ceo di Insys è stato il primo amministratore delegato di un’azienda produttrice di oppioidi a venire condannato (cinque anni e mezzo di prigione) per aver cercato di convincere illegalmente dei medici a prescrivere antidolorifici oncologici.