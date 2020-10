Covid-19, per Ema la domanda di richiesta Aic del vaccino di Moderna è idonea

L'azienda americana ha ricevuto la conferma scritta dall’ente regolatorio europeo che mRNA-1273 è idoneo per la presentazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea, secondo la procedura centralizzata dell’Agenzia

Il vaccino sperimentale di Moderna è idoneo alla presentazione della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea. Lo ha annunciato la società americana tramite una nota, in cui specifica di aver ricevuto la conferma scritta dall’European medicines agency (Ema), e che quindi può presentare l’istanza per avviare la procedura centralizzata dell’Agenzia per la commercializzazione di mRNA-1273.

Obiettivo 1 miliardo di dosi ogni anno

“Siamo soddisfatti delle proficue interazioni con le autorità regolatorie europee a livello nazionale e a livello Ema portate avanti fino a oggi per la presentazione della domanda di autorizzazione in commercio per l’approvazione in Europa del nostro vaccino sperimentale per il Covid-19, mRNA-1273”, ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna.

“Siamo impegnati a sviluppare un vaccino sicuro ed efficace seguendo le indicazioni delle agenzie di regolamentazione e proseguiremo il nostro dialogo continuo con l’Ema. Moderna sta aumentando la sua capacità produttiva globale per essere in grado di erogare circa 500 milioni di dosi all’anno e possibilmente, a partire dal 2021, fino a 1 miliardo di dosi all’anno”.

I dati degli studi

La rolling submission, si legge nella nota, includerà i dati Cmc, preclinici e clinici generati finora con il programma mRNA-1273. Questo include i risultati di uno studio preclinico di sperimentazione virale e l’analisi provvisoria positiva dello studio di Fase-1 su mRNA-1273 in adulti sani (età 18-55 anni) e adulti più anziani (età 56-70 e 71+) pubblicato sul New England journal of medicine.

In Europa, l’azienda sta lavorando con i suoi partner strategici, Lonza (Svizzera) e Rovi (Spagna), per la produzione e l’infialamento. Si tratta, continua la nota, di una filiera dedicata a sostenete le richieste dell’Europa e dei Paesi al di fuori degli Stati Uniti che stipulano accordi di acquisto con Moderna.

Lo studio di Fase 3 Cove per mRNA, secondo gli ultimi aggiornamenti di venerdì 9 ottobre, ha circa 28.618 partecipanti, con più di 22194 soggetti che hanno ricevuto la seconda vaccinazione.