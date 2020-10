Crisi oppioidi, Johnson&Johnson pronta a pagare un altro miliardo per chiudere le vertenze legali

La cifra si aggiunge ai quattro miliardi di dollari che il colosso farmaceutico ha già pagato un anno fa, per porre fine alle oltre duemila cause legali avviate nei suoi confronti da alcuni Stati e città degli Usa

Sembra non finire mai la telenovela sulla crisi degli oppioidi negli Usa per Johnson&Johnson. Secondo quanto si apprende dai media americani, pare che il colosso farmaceutico sarebbe pronto a pagare un altro miliardo di dollari per risolvere le oltre duemila cause legali avviate da alcuni Stati e città americani che accuserebbero il gruppo di aver contribuito alla crisi, vendendo antidolorifici in eccesso. La cifra si aggiunge ai 4 miliardi che la compagnia ha già pagato un anno fa.

Trattativa aperta

I termini esatti dell’accordo sono in fase di finalizzazione, ma l’azienda ha dichiarato che “l’importo aggiuntivo deriva da trattative continue ed è inteso a massimizzare la partecipazione alla transazione”. In quest’ottica J&J si impegnerà a combattere qualsiasi causa che non venga risolta da tale accordo.

L’accordo di un anno fa

Peraltro, l’impegno originario di pagare 4 miliardi faceva parte di un accordo ancora più ampio da 50 miliardi di dollari che una serie di aziende (AmerisourceBergen, CardinalHealth, Mckesson e Teva) hanno proposto per chiudere tutte le pendenze legali inerenti al caso.

Già ad agosto dello scorso anno J&J aveva ricevuto una multa da 572 milioni di dollari da parte di un giudice dell’Oklahoma, e successivamente aveva trovato un’intesa con due contee americane per il pagamento di 20 milioni di dollari.

Oppioidi, i dati sui decessi in America

Secondo quanto riportano i dati federali, negli ultimi vent’anni sarebbero morti almeno 400 mila persone, a causa dell’abuso di questo tipo di farmaci.