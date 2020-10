Ivdr, il silenzio della Commissione Ue preoccupa le aziende europee

A differenza del Mdr, il Nuovo regolamento dei dispositivi in vitro non sembra essere nell'agenda dell'esecutivo europeo. Le compagnie chiedono maggiore impegno istituzionale in vista dell'entrata in vigore del 26 maggio 2022

“Non ci sono discussioni al livello di Commissione europea sul posporre la data di entrata in vigore dell’Ivdr, il Nuovo regolamento sui dispositivi in vitro”. Riporta questo il sito specialistico Medtechdive riguardo la dichiarazione di Erik Hansson, responsabile della divisione medical device (DG Santé) della Commissione Ue al Simposio Topra il 7 ottobre scorso.

Durante l’evento (una delle conferenze più importanti del continente in ambito regulatory affairs), Hansson ha messo i punti sulle “I”. La priorità della Commissione non sembra riguardare la necessità di migliaia di aziende di settore che da tempo chiedono di rimandare l’entrata in vigore dell’Ivdr. . .

La risposta delle aziende medtech

Medtech Europe, la Confindustria Dm europea, ha alzato la voce, perché 19 mesi da qui al 26 maggio 2022 sono pochi considerando la quantità di aziende che stanno cercando enti notificatori per garantire ai propri prodotti una sopravvivenza al mercato. I soli quattro enti preposti rischiano di creare un collo di bottiglia infernale da cui sarà difficile uscire. Le soluzioni che le società propongono attengono all’utilizzo del digitale per gli audit da remoto e soprattutto chiedono che le loro istanze siano considerate al pari delle compagnie che invece si rifanno al Mdr, regolamento la cui data di introduzione è stata posticipata di un anno.